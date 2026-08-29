BPSC TRE 4.0 Registration: बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के लिए 1 सितंबर से आवेदन, इस तरीके से करें अप्लाई

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) राज्य के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली करने जा रहा है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना (विज्ञापन संख्या 14/2026) के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण (TRE 4.0) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए प्रदेश में कुल 32,388 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

18 अगस्त को जारी हुआ था नोटिफिकेशन BPSC ने इस परीक्षा का विस्तृत नोटिफिकेशन 18 अगस्त 2026 को जारी किया था। इसके बाद से ही लाखों अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। भर्ती के तहत प्राथमिक (कक्षा 1 से 5), मध्य (कक्षा 6 से 8), माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12) स्तर के अध्यापकों के पद शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां और परीक्षा से जुड़ी जानकारी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 सितंबर 2026 से आधिकारिक पोर्टल `bpsc.bihar.gov.in` पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 1 सितंबर 2026

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 29 सितंबर 2026

फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख: 30 सितंबर 2026 इसके अलावा, बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि STET 2026 में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पूरी तरह पात्र होंगे।