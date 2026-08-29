BPSC TRE 4.0 Registration: बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के लिए 1 सितंबर से आवेदन, इस तरीके से करें अप्लाई
BPSC ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण (TRE 4.0) के लिए 32,388 पदों पर आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू करने की घोषणा की है।
HighLights
BPSC TRE 4.0 के लिए आवेदन 1 सितंबर से शुरू।
कुल 32,388 शिक्षक पदों पर होगी बहाली।
STET 2026 उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु पात्र।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) राज्य के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली करने जा रहा है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना (विज्ञापन संख्या 14/2026) के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण (TRE 4.0) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए प्रदेश में कुल 32,388 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
18 अगस्त को जारी हुआ था नोटिफिकेशन
BPSC ने इस परीक्षा का विस्तृत नोटिफिकेशन 18 अगस्त 2026 को जारी किया था। इसके बाद से ही लाखों अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। भर्ती के तहत प्राथमिक (कक्षा 1 से 5), मध्य (कक्षा 6 से 8), माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12) स्तर के अध्यापकों के पद शामिल हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां और परीक्षा से जुड़ी जानकारी
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 सितंबर 2026 से आधिकारिक पोर्टल `bpsc.bihar.gov.in` पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 1 सितंबर 2026
- शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 29 सितंबर 2026
- फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख: 30 सितंबर 2026
इसके अलावा, बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि STET 2026 में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पूरी तरह पात्र होंगे।
कैसे करें आवेदन ?
- सबसे पहले BPSC के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की प्रक्रिया पूरी करें।
- अपने डिजीलॉकर (DigiLocker) खाते को लिंक करके अपनी प्रोफाइल तैयार करें, जिसमें व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण दर्ज करें।
- 'New Application' अनुभाग में जाकर BPSC TRE 4.0 लिंक का चयन करें।
- अपनी योग्यता के अनुसार पद, विषय और श्रेणी चुनें।
- शुल्क भुगतान का विकल्प 1 सितंबर से सक्रिय होगा; इसे पूरा करके फॉर्म जमा करें और रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन फॉर्म की जांच कर उसे सबमिट कर दें।
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