डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी TRE-4 में एक बार फिर सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है।

अब कुल 33,385 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को रक्षाबंधन के अवसर पर इसकी घोषणा की। बढ़ाई गई सीटों में कक्षा 9-10 के संगीत विषय के शिक्षकों के 113 पद शामिल हैं।

शिक्षा मंत्री ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर उनके आवास पर आई बहनों ने शिक्षक भर्ती में सीटें बढ़ाने की मांग की थी।

उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 111 अतिरिक्त पद बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब इन बढ़े हुए पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेजी जाएगी।

इससे पहले TRE-4 के लिए 32,388 पदों की पहली अधियाचना भेजी गई थी। इसके बाद 886 पद बढ़ाए गए थे। अब 111 और पद बढ़ने के बाद कुल पदों की संख्या 33,385 हो गई है।

कक्षा 9-10 में संगीत शिक्षकों की होगी नियुक्ति

नई वृद्धि में कक्षा 9-10 के संगीत विषय के शिक्षकों के लिए 113 पद शामिल किए गए हैं। इससे संगीत विषय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।