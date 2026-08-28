BPSC TRE-4 में फिर बढ़ीं 111 सीटें, अब 33,385 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती; शिक्षा मंत्री ने किया एलान
बिहार में बीपीएससी TRE-4 के तहत शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर 33,385 कर दी गई है, जिसमें 9-10वीं ...और पढ़ें
HighLights
बीपीएससी TRE-4 में कुल 33,385 पद हुए।
कक्षा 9-10 के संगीत शिक्षकों के 113 पद बढ़े।
73 हजार शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी TRE-4 में एक बार फिर सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है।
अब कुल 33,385 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को रक्षाबंधन के अवसर पर इसकी घोषणा की। बढ़ाई गई सीटों में कक्षा 9-10 के संगीत विषय के शिक्षकों के 113 पद शामिल हैं।
शिक्षा मंत्री ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर उनके आवास पर आई बहनों ने शिक्षक भर्ती में सीटें बढ़ाने की मांग की थी।
उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 111 अतिरिक्त पद बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब इन बढ़े हुए पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेजी जाएगी।
इससे पहले TRE-4 के लिए 32,388 पदों की पहली अधियाचना भेजी गई थी। इसके बाद 886 पद बढ़ाए गए थे। अब 111 और पद बढ़ने के बाद कुल पदों की संख्या 33,385 हो गई है।
कक्षा 9-10 में संगीत शिक्षकों की होगी नियुक्ति
नई वृद्धि में कक्षा 9-10 के संगीत विषय के शिक्षकों के लिए 113 पद शामिल किए गए हैं। इससे संगीत विषय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को TRE-4 की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि TRE-4 की परीक्षा अब एक ही चरण में आयोजित की जाएगी।
73 हजार शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए किया आवेदन
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब 73 हजार शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है।
इनमें लगभग 37 हजार शिक्षकों को उनकी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण मिलने की संभावना है। मंत्री के अनुसार, जिन शिक्षकों को उनके दिए गए विकल्प में स्थान नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी रास्ता निकाला जाएगा।
अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों से बातचीत कर उनकी पसंद के अनुरूप दूसरी उपयुक्त जगह तलाशने का निर्देश दिया गया है।
सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफर की सूची जल्द
शिक्षकों को सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफर की सूची का भी इंतजार है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही सूची जारी की जाएगी। सूची सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किए जाने की बात कही गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐच्छिक ट्रांसफर के मामले में शिक्षकों का जबरन स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। हालांकि, जहां नियम लागू होते हैं, वहां निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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