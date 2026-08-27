BPSC TRE-4 परीक्षा को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, एक चरण में होगी परीक्षा; छात्रों के हक में लिए नौ अन्य निर्णय

राज्य ब्यूरो, पटना। BPSC TRE-4 Exam बिहार में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार ने छात्रों की कई मांगों पर सहमति जताई है। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में TRE-4 भर्ती परीक्षा को एकल चरण में कराने की मांग स्वीकार कर ली गई।

इसके अलावा ‘एक अभ्यर्थी, एक परिणाम’ के मुद्दे पर भी नियमानुसार आगे की कार्रवाई का फैसला हुआ। छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और समय पर परीक्षा कराने की मांग रखी। सरकार ने इन मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है।

हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनेगी परीक्षा सुधार कमिटी परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमिटी गठित की जाएगी। परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतों और सुधार संबंधी सुझावों को कमिटी के समक्ष रखा जा सकेगा।

शिकायतकर्ता साक्ष्य के साथ अपना पक्ष कमिटी के सामने रख सकेंगे। कमिटी की रिपोर्ट और निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 1799 दरोगा भर्ती परीक्षा की आगे की प्रक्रिया भी कमिटी की रिपोर्ट के बाद होगी। 70वीं BPSC सहित विभिन्न मामलों की जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। BSSC परीक्षाओं का कैलेंडर होगा जारी, समय पर होंगी भर्ती परीक्षाएं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द जारी करने की बात कही गई है। सरकार ने परीक्षाओं को निर्धारित समय पर कराने की दिशा में कार्रवाई का निर्णय लिया है।

पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती के लिए रिक्तियों के अनुरूप प्रक्रिया जल्द शुरू करने पर भी सहमति बनी। संविदा कर्मियों को अंक या वेटेज देने की स्थिति में अलग कोटे पर भी विचार होगा। इसके लिए उच्चस्तरीय कमिटी बनाकर सरकारी प्रावधानों के तहत निर्णय लिया जाएगा। भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम उम्र सीमा के मुद्दे को भी कमिटी के समक्ष रखा जाएगा। छात्रों की मांगों को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है। अब छात्रों की मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है कि इस बार की TRE-4 परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं।



राज्य सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएँ… pic.twitter.com/Mgu4bQFJlm — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 27, 2026 विद्यार्थी सहयोग पोर्टल से होगा शिकायतों का समाधान छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू किया गया है। इसके साथ विद्यार्थी सहयोग शिविर की भी शुरुआत की गई है। इन माध्यमों से छात्र अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। सरकार के अनुसार शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि वह छात्रों के कल्याण और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

डोमिसाइल नीति से लेकर पेपर लीक तक, कई मुद्दों पर फैसला बिहार की भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू करने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने और उसका सख्ती से पालन कराने की मांग पर सहमति बनी।