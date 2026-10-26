BPSC TRE-4: शिक्षक भर्ती में टूटा रिकॉर्ड, 33 हजार पदों के लिए अब तक 9.40 लाख आवेदन

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली चौथे चरण की विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (TRE-4) ने आवेदनों के मामले में अब तक के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए।

राज्य में 33 हजार 320 पदों पर होने वाली इस शिक्षक बहाली के लिए सोमवार की शाम तक 9 लाख 40 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं।

श‍िक्षक भर्ती इत‍िहास में सबसे बड़ा आंकड़ा

यह आंकड़ा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। अभी तीन नवंबर तक आवेदन लिए जाने हैं।

सरकारी शिक्षक बनने की होड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार एक पद के लिए औसतन 28 से अधिक दावेदार मैदान में हैं।

इससे यह स्पष्ट है कि परीक्षा में प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी होने वाली है। पिछले तीन चरणों के आंकड़ों पर गौर करें तो टीआरई-4 का यह आवेदन चौंकाने वाला है। पहले चरण में 8 लाख ने क‍िए थे आवेदन पहले चरण (टीआरई-1) में आठ लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके बाद दूसरे चरण (टीआरई-2) में यह संख्या छह लाख और तीसरे चरण (टीआरई-3) में घटकर महज चार लाख 50 हजार रह गई थी।