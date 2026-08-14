BPSC का नया कैलेंडर जारी: TRE-4 के पैटर्न में बदलाव, अब शिक्षक भर्ती में देनी होगी PT और Mains

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने शुक्रवार को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, चतुर्थ शिक्षक भर्ती परीक्षा सहित 12 से अधिक महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियां और उसकी संभावना की जानकारी दी गई है।

इस बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। टीआरई -1, 2 और 3 की तरह अब एक परीक्षा नहीं होगी। अभ्यर्थियों को अब पहले प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी और उसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा।