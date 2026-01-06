बिहार और हरियाणा में पेपर लीक मामले में EOU ने पटना से बिपुल शर्मा को दबोचा; खोले कई राज
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) टीआरई-3.0 और हरियाणा एसटीईटी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक कराने के आरोपी बिपुल कुमार उर्फ बिपुल शर्मा को पटना से गिरफ्तार किया गय ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) टीआरई-3.0 परीक्षा और हरियाणा एसटीईटी परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक कराने का अभियुक्त बिपुल कुमार उर्फ बिपुल शर्मा को पटना से गिरफ्तार किया गया है।
उसे मंगलवार को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को सूचना मिली थी कि बिपुल पटना के गोला रोड के निवास में छिपा है।
इसके बाद विशेष छापेमारी टीम ने छापेमारी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बिपुल ने पूछताछ में बताया कि वह संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है।
यह गिरोह कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक कराने में शामिल रहा है। वह अभ्यर्थियों को झांसा देकर तथा परीक्षा में सफल कराने का आश्वासन देकर मोटी रकम वसूलता था। बिपुल मूल रूप से औरंगाबाद के दाउदनगर के बिराई का रहने वाला है।
सोनीपत और हजारीबाग में अभ्यर्थियों से रटवाये प्रश्न-पत्र
ईओयू के अनुसार, बिपुल ने वर्ष 2023 में हरियाणा एसटीईटी का प्रश्न-पत्र लीक कराने में संजीव मुखिया को सहयोग किया था।
उसने पूछताछ में बताया कि वह गिरोह के कुछ सदस्यों के साथ फ्लाइट से दिल्ली गया। फिर वहां से बाद में सड़क मार्ग से हरियाणा के सोनीपत पहुंचा जहां रिजार्ट में अभ्यर्थियों को एसटीईटी के लीक प्रश्न-पत्र का उत्तर रटवाया था।
इसी तरह 2024 में बीपीएससी की शिक्षक भर्ती (टीआरई-3) परीक्षा के ठीक पहले वह 15 अभ्यर्थियों को विंगर गाड़ी से झारखंड के हजारीबाग लेकर पहुंचा।
यहां कोहिनूर होटल में पूर्व की योजना अनुसार करीब 500 अभ्यर्थियों को लीक प्रश्न-पत्र रटवाने की व्यवस्था की गई थी। होटल में अभ्यर्थियों की तलाशी लेने के लिए हैंड हेल्ड डिवाईस की भी व्यवस्था थी।
बीपीएससी पेपर लीक में अब तक 289 गिरफ्तार
बीपीएससी की टीआरई-3.0 परीक्षा के पेपर लीक मामले में अब तक 289 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईओयू के अनुसार, बिपुल से हुई पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
