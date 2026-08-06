TRE-4 को लेकर BPSC का बड़ा अपडेट, वायरल दावों पर आयोग ने तोड़ी चुप्पी; नोटिफिकेशन को लेकर कही यह बात

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने टीआरई-4 भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरों का खंडन किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि टीआरई-4 की अधियाचना विभाग को वापस किए जाने संबंधी सूचना पूरी तरह भ्रामक और असत्य है।

तकनीकी त्रुटियों के सुधार के लिए भेजा गया पत्र आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि टीआरई-4 की अधियाचना में कुछ तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटियों के निराकरण के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है। यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।