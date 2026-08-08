TRE-4 को लेकर BPSC ने साफ की स्थिति, तकनीकी त्रुटियों के सुधार के लिए विभाग को भेजा पत्र

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती के लिए टीआरई-4 को लेकर इंटरनेट मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन किया है।

आयोग ने गुरुवार को कहा कि विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफाॅर्म पर भ्रामक सूचना प्रसारित हो रही थी कि टीआरई-4 (TRE-4) से संबंधित अधियाचना विभाग को वापस कर दी गई है।

तकनीकी त्रुटियों में सुधार के लिए भेजा गया था

यह बात पूरी तरह असत्य है। वास्तविकता यह है कि अधियाचना में कुछ तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटियां पाई गई थीं। इन्हीं त्रुटियों के सुधार के लिए संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है, जो कि एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है।