BPSC ने मेडिकल कॉलेजों में 1711 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की रद, जल्द आएगा नया विज्ञापन

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में असिस्टेंट प्रोफेसर (स्पेशियलिटी) के 1711 रिक्त पदों पर होने वाली नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को रद कर दिया है।

स्वास्थ्य विभाग बिहार द्वारा इन पदों के लिए भेजी गई अधियाचना वापस लेने के कारण आयोग ने यह फैसला लिया है।

बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से गुरुवार को जारी सूचना के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न संकायों में नियुक्ति के लिए चार अप्रैल 2025 को विज्ञापन संख्या 04/2025 से लेकर 28/2025 तक प्रकाशित किए गए थे।

चूंकि अब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पुरानी अधियाचना वापस ले ली है, इसलिए उक्त सभी विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

हालांकि, आयोग ने अपने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि यह बहाली पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग से संशोधित अधियाचना प्राप्त होने के आलोक में अब नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।