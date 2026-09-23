BPSC Action: 32 अभ्यर्थियों पर बड़ी कार्रवाई, तीन साल तक आयोग की परीक्षाओं में नहीं हो सकेंगे शामिल

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी लिखित परीक्षा में कदाचार के मामले में 32 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की है। आयोग ने इन अभ्यर्थियों को तीन वर्ष तक अपनी परीक्षाओं में शामिल होने से रोक दिया है।

एक मई 2026 से लागू होगा आदेश आयोग के अनुसार, संबंधित अभ्यर्थियों पर यह प्रतिबंध एक मई 2026 से प्रभावी होगा। परीक्षा के दौरान कदाचार में पकड़े गए अभ्यर्थियों से पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्राप्त जवाब और मामले की जांच के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया।

वेबसाइट पर प्रकाशित की गई पूरी जानकारी परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी 32 अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आयोग ने संबंधित अभ्यर्थियों की पहचान से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है।