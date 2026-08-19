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BPSC AEDO परीक्षा धांधली: सॉल्वर गैंग से जुड़ा बायोमेट्रिक ऑपरेटर अतुल राज पांडेय पटना से गिरफ्तार

By Rajat Kumar Edited By: Radha Krishna
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:13 PM (GMT+05:30)

बीपीएससी एईडीओ परीक्षा धांधली में आर्थिक अपराध इकाई ने बायोमेट्रिक ऑपरेटर अतुल राज पांडेय को गिरफ्तार किया है। वह सॉल्वर गैंग से जुड़ा था और उसे कोर्ट के आदेश पर बेउर जेल भेजा गया।

बायोमेट्रिक ऑपरेटर अतुल राज पांडेय गिरफ्तार

बायोमेट्रिक ऑपरेटर अतुल राज पांडेय गिरफ्तार

HighLights

  1. बीपीएससी एईडीओ परीक्षा धांधली में बायोमीट्रिक ऑपरेटर अतुल राज पांडेय गिरफ्तार।

  2. आर्थिक अपराध इकाई ने साल्वर गैंग से जुड़ा पाया।

  3. परीक्षा केंद्र से महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी (एईडीओ) परीक्षा में हुई धांधली के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बायोमेट्रिक ऑपरेटर अतुल राज पांडेय को गिरफ्तार किया है।

कोर्ट में पेशी के बाद उसे बेउर जेल भेज दिया गया। वह अप्रैल में आयोजित एईडीओ परीक्षा में सक्रिय साल्वर गैंग से जुड़ा था।

रघुनाथ उच्च बालिका विद्यालय में थी तैनाती

जांच में सामने आया कि अतुल राज पांडेय कंकड़बाग स्थित रघुनाथ उच्च बालिका विद्यालय परीक्षा केंद्र पर बायोमीट्रिक ऑपरेटर के रूप में तैनात था।

उसकी सहकर्मी दीपिका कुमारी के मोबाइल से परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिले थे। अतुल का मोबाइल भी परीक्षा केंद्र से जब्त किया गया था।

परीक्षार्थी को उत्तर पुर्जा देते पकड़ा गया था

ईओयू के अनुसार, 23 अप्रैल को पटना के एएन कॉलेज परीक्षा भवन में परीक्षार्थी रोशन कुमार को बायोमेट्रिक कर्मी अंशुप्रिया द्वारा उत्तर पुर्जा देते हुए पकड़ा गया था।

मामले की जांच में अप्राथमिक अभियुक्त अतुल राज पांडेय की भी संलिप्तता सामने आई।

कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कर चुका है काम

अतुल पहले भी विभिन्न जैमर और बायोमेट्रिक कंपनियों के साथ कई प्रतियोगी परीक्षाओं में काम कर चुका है।

वह इन कंपनियों को मैनपावर भी उपलब्ध कराता था। पूछताछ में उसने मैनेज्ड परीक्षा केंद्रों और सक्रिय साल्वर गैंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं।

अन्य आरोपितों की तलाश जारी

ईओयू ने बताया कि अतुल से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और उसके सहयोगियों की तलाश जारी है। परीक्षा में धांधली से जुड़े अन्य आरोपितों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है।

पेपर लीक गिरोहों पर जारी रहेगा अभियान

आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और आर्थिक लाभ के लिए धांधली करने वाले गिरोहों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। मामले में सामने आने वाले अन्य आरोपितों पर भी कार्रवाई की जाएगी।