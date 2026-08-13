BPSC नियुक्ति पत्र हाथ में आते ही छलके आंसू, बोले- आज मेरी मेहनत सफल हुई; बेटी के हाथ में नियुक्ति पत्र देख भावुक हुए पिता

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना के बापू सभागार में गुरुवार का दिन सैकड़ों युवाओं के लिए सिर्फ नियुक्ति पत्र पाने का दिन नहीं था, बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और इंतजार के पूरा होने का पल था। बीपीएससी 70वीं परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले चंदन तिवारी का चयन ग्रामीण विकास विभाग में आरडीओ के पद पर हुआ है। नियुक्ति पत्र हाथ में आते ही चंदन भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष और मेहनत की है। दूसरे राज्य से आए, फिर भी मिला मौका चंदन ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रही। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य का निवासी होने के बावजूद उनका चयन बिना किसी भेदभाव के हुआ। चंदन के मुताबिक, ऐसी पारदर्शी व्यवस्था युवाओं के बीच भरोसा पैदा करती है। उनके लिए नियुक्ति पत्र सिर्फ सरकारी नौकरी का कागज नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम है। किसी का सपना पूरा हुआ, किसी की आंखें नम समारोह में सिर्फ चयनित अभ्यर्थी ही भावुक नहीं हुए, बल्कि उनके अभिभावकों के लिए भी यह बेहद खास पल रहा। नालंदा के चयनित अभ्यर्थी दीपक कुमार सिन्हा ने बीपीएससी में चयन का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों की बहाली से बिहार आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। बेटी के हाथ में नियुक्ति पत्र देख पिता का सीना हुआ गर्व से चौड़ा मीनल को नियुक्ति पत्र मिलने पर उनकी मां ममता कुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बेहद खुशी और गर्व का क्षण है।

वर्षों से देखा सपना उनकी बेटी ने साकार कर दिया। वहीं राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों उनकी बच्ची को नियुक्ति पत्र मिलना पूरे परिवार के लिए गर्व का पल है। उन्होंने बिहार सरकार के प्रयासों के लिए आभार जताया।