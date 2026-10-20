राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय पदाधिकारियों समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।

इन नियुक्तियों में बिहार के 6 नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राज राजेंद्र सिंह को भाजयुमो का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।

राहुल झा को राष्‍ट्रीय मंत्री जबकि हिमांशु यादव को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और मानवेंद्र चौहान को सोशल मीडिया सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी ने इन नियुक्तियों की आधिकारिक सूचना जारी की है। जारी सूचना के अनुसार, सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

बिहार के तीन नेताओं को मिली जिम्मेदारी

BJYM के राष्ट्रीय संगठन में बिहार के तीन नेताओं को जगह मिली है। राज राजेंद्र सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही हिमांशु यादव को मीडिया प्रभारी और मानवेंद्र चौहान को सोशल मीडिया सह प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है।