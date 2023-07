Bihar Politics: मानसून सत्र में तेजस्वी का इस्तीफा मांगेगी BJP, शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार की बढ़ाएगी परेशानी

महागठबंधन सरकार के खिलाफ नियोजित शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के अलावा जमीन के बदले नौकरी मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई द्वारा चार्ज शीट दाखिल करने के मुद्दे पर मानसून सत्र में भाजपा हमलावर रहेगी। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक के बाद पार्टी द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय की जानकारी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने प्रेसवार्ता में दी।

राज्य ब्यूरो, पटना: महागठबंधन सरकार के खिलाफ नियोजित शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के अलावा जमीन के बदले नौकरी मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई द्वारा चार्ज शीट दाखिल करने के मुद्दे पर मानसून सत्र में भाजपा हमलावर रहेगी। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक के बाद पार्टी द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय की जानकारी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने प्रेसवार्ता में दी। पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में संपन्न हुई बैठक के बाद सिन्हा ने कहा कि राज्य में प्रशासनिक अराजकता के कारण अपराध और भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ रहा है। भाजपा इसके खिलाफ सड़क से सदन तक आमजन की आवाज बनकर लड़ाई लड़ेगी। तेजस्वी के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगेगी भाजपा उन्होंने कहा कि आज बिहार में सबसे ज्वलंत विषय यह है कि केवल एफआइआर दर्ज होने पर मंत्री से इस्तीफा लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफा ले या बर्खास्त करें। सीएम को इस पर जवाब देना होगा। उन्होंने कई मंत्रियों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस्तीफा लेने का भी जिक्र किया। कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। कहा कि जो विधायक सवाल उठाता है उस पर ही प्रशासनिक अराजकता प्रकट होती है। शिक्षक बहाली पर भाजपा करेगी सरकार पर हमला उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को शिक्षक बहाली और शिक्षकों के अपमान तथा 10 लाख नौकरी देने के वादाखिलाफी को लेकर भाजपा का विधानसभा मार्च होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि अब तक आप जैसे अन्य मंत्रियों से इस्तीफा लेते रहे हैं, वैसे तेजस्वी यादव से भी इस्तीफा ले। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया के अलावा पार्टी के विधायक और विधान पार्षद मौजूद थे।

