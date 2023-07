Bihar Politics: विधानपरिषद में भाजपा का जबरदस्त हंगामा, लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी... के लगाए नारे

Bihar Politics भाजपा नेताओं बिहार विधानपरिषद में भाजपा का हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। शिक्षकों पर लाठीचार्ज और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा ने सरकार से जवाब मांगा। भाजपा नेता वेल में आकर लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी युवाओं को रोजगार दो जैसे नारे लगाते रहे।

राज्य ब्यूरो, पटना: भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और रोजगार समेत कई मुद्दों पर भाजपा नेताओं ने गुरुवार को विधानपरिषद में जबरदस्त हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। शिक्षकों पर लाठीचार्ज और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा ने सरकार से जवाब मांगा। भाजपा नेता वेल में आकर लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी, युवाओं को रोजगार दो जैसे नारे लगाते रहे। सभापति देवेशचंद्र ठाकुर ने नारेबाजी के बीच ही अल्पसूचित प्रश्न के जवाब लेने शुरू कर दिए। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इस पर कहा कि सरकार कम से कम जवाब तो दे। जब जवाब ही नहीं मिलेगा तो हम सदन का बहिष्कार करते हैं। पांच मिनट बाद ही भाजपा नेता वाकआउट कर बाहर निकल गए। इसके बाद अगले सवा घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान सभी आठ अल्पसूचित प्रश्न, 40 तारांकित प्रश्न और पांच ध्यानाकर्षण पर जवाब लिया गया। जो सदस्य अनुपिस्थत थे, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल सका। शून्यकाल के दौरान जदयू के संजीव कुमार सिंह ने गर्दनीबाग में धरना दे रहे शिक्षकों पर विभाग की ओर से किए जा रहे दंडात्मक कार्रवाई का मुद्दा उठाया और आसन से संज्ञान लेने का आग्रह किया। पहली पाली में ही काम सारे प्रश्न व अन्य विधायी कार्य निबट जाने के कारण सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

