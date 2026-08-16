तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च पर बीजेपी का हमला, कहा- उन्हें झारखंड में पदयात्रा करना चाहिए
तेजस्वी यादव बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा AK47 के प्रयोग के खिलाफ राजभवन मार्च करेंगे। इस पर बीजेपी ने उन्हें झारखंड में पेपर लीक और छात्रों की भूख हड़ताल के समर्थन में मार्च करने की सलाह दी है।
HighLights
तेजस्वी यादव छात्रों के समर्थन में राजभवन मार्च करेंगे।
पुलिस द्वारा AK47 प्रयोग के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
बीजेपी ने झारखंड में मार्च करने की सलाह दी।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजभवन तक मार्च करने वाले हैं। राजद के इस कदम पर बीजेपी ने करारा हमला किया है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव को झारखंड में छात्रों के समर्थन में पदयात्रा करना चाहिए।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जाकर वहां मार्च निकालना चाहिए। वहां छात्र पिछले दो हफ़्तों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहां भी पेपर लीक हुआ था।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव को झारखंड में मार्च निकालना चाहिए और मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करना चाहिए। उन्हें जंतर-मंतर तो दिखता है, लेकिन रांची नहीं दिखती। पेपर लीक कैसे हुआ?
चौधरी से माफी की मांग
बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की तरफ से AK 47 का इस्तेमाल किया गया था, जिसके खिलाफ राजद बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। इसके लिए महागठबंधन के सभी नेताओं से 19 अगस्त को बिहार आने की अपील की गई है।
वहीं, राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव 19 अगस्त को सुबह 11 बजे सभी विधायक, MLC और कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन तक मार्च करेंगे।
तेजस्वी का कहना है कि बिहार को पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है और छात्रों के खिलाफ बर्बरता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है।
राजद ने सीएम सम्राट चौधरी से माफी की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छात्र कुछ इंच से बच गए, वरना उनकी जान जा सकती थी। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं को भी बिहार बुलाया है।
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