तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च पर बीजेपी का हमला, कहा- उन्हें झारखंड में पदयात्रा करना चाहिए

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजभवन तक मार्च करने वाले हैं। राजद के इस कदम पर बीजेपी ने करारा हमला किया है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव को झारखंड में छात्रों के समर्थन में पदयात्रा करना चाहिए।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जाकर वहां मार्च निकालना चाहिए। वहां छात्र पिछले दो हफ़्तों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहां भी पेपर लीक हुआ था।