डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव में जन सुराज पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में जनसंपर्क कर रहे बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं।

उनके बयानों को लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस मामले में प्रशांत किशोर के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया गया है।

इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने PK पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उनके बयानों को निंदनीय बताते हुए जन सुराज पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कथित जंगलराज का अपडेटेड वर्जन करार दिया है।

'एनडीए की सर्वसम्मति से नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी'

संजय सरावगी ने कहा कि लंबी-लंबी बातें करने वाले और खुद को पढ़ा-लिखा बताने वाले प्रशांत किशोर संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए गोली मारने जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।