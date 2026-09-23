बिहार BJP के नए प्रभारी हरीश द्विवेदी कौन हैं? दो बार सांसद रहे, असम में भी संभाल रहे संगठन की कमान

राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगठनात्‍मक बदलाव क‍िया है। हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया है। इनके अलावा संगीता यादव और रोहन गुप्‍ता को सह प्रभारी की जिम्‍मेदारी दी गई है।

राज्‍यसभा सदस्‍य एवं राष्‍ट्रीय मुख्‍यालय प्रभारी ने यह सूचना जारी की है। उन्‍होंने कहा है क‍ि ये नियुक्‍त‍ियां तत्‍काल प्रभाव से लागू होंगी।

ब‍िहार के प्रभारी विनोद तावड़े की जगह लेंगे। विनोद तावड़े को उत्‍तर प्रदेश की जिम्‍मेदारी सौंपे जाने के बाद यह पद खाली था।

कौन हैं हरीश द्वि‍वेदी

बस्‍ती मध्‍य प्रदेश के पूर्व सांसद हरीश द्व‍िवेदी वर्तमान में भाजपा के राष्‍ट्रीय महासचिव हैं। वे असम के प्रभारी की जिम्‍मेदारी भी न‍िभा रहे हैं। यह पूर्व में ब‍िहार के सह प्रभारी रह चुके हैं।

उत्‍तर प्रदेश के बस्‍ती जिले के तेल‍ियाजोत गांव में 22 अक्‍टूबर 1973 को साधु शरण दुबे और यशोदा देवी के घर इनका जन्‍म हुआ था।

1008 में दीनदयाल उपाध्‍याय गोरखपुर से राजनीत‍ि विज्ञान में एमए तक की श‍िक्षा ग्रहण कर चुके हरीश ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की।

दो बार रह चुके हैं लोकसभा सदस्‍य

वर्ष 1991 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। वे 1993 से 1995 में बस्ती के जिला प्रमुख रहे। 1994 से 1996 में वे भाजयुमो के प्रदेश सह मंत्री, 2006 से 2010 तक प्रदेश उपाध्यक्ष व 2010–2013 भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रहे।