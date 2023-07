Bihar Vidhansabha Monsoon Session बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चौथे दिन भी हंगामेदार रहा। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायक स्पीकर के आसन के पास हंगामा करने लगे। जिसके बाद दो विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया। इसी बीच विधानसभा घेराव करने जा रहे भाजपा विधायकों पर लाठीचार्ज भी किया गया।

Bihar: बिहार विधानसभा में चौथे दिन भी जोरदार हंगामा, मार्शल ने दो भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाला

Your browser does not support the audio element.

पटना, जागरण ऑनलाइन डेस्क। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चौथे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा का गुरुवार को जैसे ही सत्र शुरू हुआ भाजपा विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। जिसके बाद मार्शलों ने दो भाजपा विधायकों को उठाकर सदन से बाहर कर दिया। इसके बाद भी, भाजपा नेताओं का गतिरोध जारी रहा। भाजपा नेता स्पीकर के आसन के निकट आकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं, भाजपा सदस्य अमरेंद्र प्रताप कुर्सी पर खड़े हो गए। जिसका स्पीकर ने विरोध जताया। मार्शल ने भाजपा विधायक जीवेश कुमार को हंगामा करने के कारण बाहर कर दिया। बता दें कि जमीन के बदले नौकरी मामले में भाजपा सरकार को घेरने में लगी है। इसी दौरान भाजपा तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसको लेकर विधानसभा सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। इसके अलावा, राज्य में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर शिक्षक भी विधानसभा मार्च कर रहे हैं। सुबह से ही पटना में शिक्षक जुटने लगे। भाजपा के विधानसभा मार्च को लेकर पुलिस सतर्क शिक्षक भर्ती, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के मुद्दों को लेकर भाजपा ने आम लोगों से अधिक से अधिक संख्‍या में शामिल होने की अपील की। धरना-प्रदर्शन व प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान से विधान सभा तक मार्च और घेराव के इस कार्यक्रम को विधि-व्यवस्था के मद्देनजर अति संवेदनशील माना जा रहा है। शहर के बीच में इस आयोजन से यातायात भी प्रभावित होगा। इसे देखते हुए पुलिस सतर्क है। विधानसभा के गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भाजपा के बिहार विधानसभा मार्च को देखते हुए विधानसभा के बाहर गेट पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई। पटना में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए। छह मजिस्ट्रेट, तीन DSP, दो सिटी एसपी तैनात किए। 200 लाठी पार्टी और 50 से अधिक राइफलधारी और 50 महिला पुलिस सहित एसटीएफ के जवानों की तैनात किया गया है।

Edited By: Roma Ragini