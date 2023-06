Patna: 'महाबैठक' के खिलाफ BJP ने पोस्टर-वीडियो बम को बनाया हथियार, शाह-नड्डा और मोदी तक ने चलाए तीखे 'शब्दबाण'

जागरण डिजिटल डेस्‍क, पटना। Opposition Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर आज पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक हुई। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सहित 15 दलों के नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया।

वहीं दूसरी ओर इस महाबैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के करीब-करीब सभी नेता मुखर दिखे। सभी ने अपने-अपने अंदाज में वार-प्रहार किया।

इससे पहले भाजपा ने महाबैठक को लेकर गुरुवार को पटना की गलियों में पोस्टर वॉर छेड़ दिया था। वहीं, आज यानि शुक्रवार को बैठक से ऐन पहले एक वीडियो जारी कर 'वीडियो बम' फोड़ा।

इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर तक के सभी नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महाबैठक और उसमें शामिल हो रहे नेताओं पर जमकर निशाना साधा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भाजपा और मोदी जी को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि कितना भी विपक्ष जोर लगा ले, मोदी जी को नहीं हरा सकता।

वहीं, ओडिशा के कालाहांडी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उद्धव ठाकरे आज पटना पहुंच गए हैं। उनके पिता 'हिंदू सम्राट' बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे कि वह शिव सेना को कांग्रेस नहीं बनने देंगे। अगर मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा।' आज बाला साहेब ठाकरे सोच रहे होंगे कि उनके अपने बेटे ने ही शिवसेना की दुकान बंद कर दी है।

#WATCH | Uddhav Thackeray has reached Patna today. His father 'Hindu Samrat' Bala Saheb Thackeray used to say that he will not allow Shiv Sena to become Congress. If I have to join hands with Congress, I will close my shop. Today Balasaheb Thackeray must be thinking that his own… pic.twitter.com/tb52TNxoEU— ANI (@ANI) June 23, 2023