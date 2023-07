विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी विधानसभा की कार्यवाही भाजपा विधायकों के हंगामे की भेंट चढ़ गयी। गुरुवार को भाजपा के मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज की वजह से यह अंदेशा था कि शुक्रवार को भी विधानसभा की कार्यवाही बाधित होगी। भाजपा के सभी विधायक बांह पर काली पट्टी बांधकर आए थे। काला अंगोछा भी डाला हुआ था।

सदन की कार्यवाही के दौरान प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायक संजय सिंह को मार्शल ने बाहर किया। जागरण

राज्य ब्यूरो, पटना: विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी विधानसभा की कार्यवाही भाजपा विधायकों के हंगामे की भेंट चढ़ गयी। गुरुवार को भाजपा के मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज की वजह से यह अंदेशा था कि शुक्रवार को भी विधानसभा की कार्यवाही बाधित होगी। भाजपा के सभी विधायक बांह पर काली पट्टी बांधकर आए थे। काला अंगोछा भी डाला हुआ था। शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही आरंभ हुई कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ सभी भाजपा विधायक अपनी सीट पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा विधायक करने लगे हंगामा वहीं, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने प्रश्नकाल आरंभ करने की सूचना पढ़ दी। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल आरंभ किए जाने की सूचना पढ़े जाने के बाद सभी भाजपा विधायक अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और विरोध में काला अंगोछा लहराने लगे। गुरुवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में जमकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे का दूसरा चरण यह रहा कि भाजपा विधायकों के हंगामे के बीच लालगंज के विधायक संजय सिंह रिपोर्टर टेबल पर चढ़ गए। रिपाेर्टर टेबल पर चढ़कर वह अपना कुर्ता फाड़ने की कोशिश करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष भी इस घटना से अवाक रह गए। हाल के दिनों मे यह पहला मौका था जब कोई विधायक रिपोर्टर टेबल पर था। उन्होंने तुरंत मार्शलाें को बुलवा लिया। चार-पांच मार्शल एक साथ पहुंचे और उन्होंंने भाजपा विधायक संजय सिंह को सदन से बाहर कर दिया। संजय सिंह को मार्शल आउट करने के बाद भी भाजपा विधायकों का हंगामा जारी रहा। विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने हंगामा कर रहे भाजपा विधायकों ने एक साथ मिलकर रिपोर्टर टेबल को पलटना शुरू कर दिया। सत्‍ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक-दूसरे को दिखाई अंगुली आधा दर्जन मार्शलों ने पूरी मजबूती के साथ रिपोर्टर टेबल को पकड़ लिया था। इस क्रम मे रिपोर्टर की कुर्सी को भी पलट दिया गया। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने पांच मिनट के भीतर सदन का कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही स्थगित होने के बाद भाजपा व सत्ता पक्ष के विधायक एक दूसरे को अंगुली दिखाने लगे। कहा-सुनी भी हुई। कुछ लोगों ने स्थिति को संभाला और फिर सभी सदन से वापस निकले।

