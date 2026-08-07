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    'मैं इंप्रेस हुई...', झारखंड के आंदोलित छात्रों के समर्थन में आईं भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 06:58 AM (IST)

    भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने झारखंड में छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। ...और पढ़ें

    HighLights

    1. भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने छात्र आंदोलन का समर्थन किया।

    2. सरकार को छात्रों से बातचीत कर शिकायतें सुननी चाहिए।

    3. जेपीएससी, जेएसएससी अनियमितताओं के खिलाफ रांची में प्रदर्शन।

    डिजिटल डेस्क, पटना। झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि सरकार को छात्रों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी शिकायतें सुननी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन है।

    उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर दिख रहे वीडियो, भाषणों और पोस्ट से पता चलता है कि उनका व्यवहार काफी सराहनीय है। हमें भी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनकी बात सुनेगी।

    अलीनगर विधानसभा से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि आगे इस प्रकार के विवाद न हों उसके लिए रूल बनने चाहिए, बढ़िया फैसला लेना चाहिए।

    उन्होंने आगे कहा कि आज डेमोक्रेसी के समय में हम सभी को बोलने का हक है, अपनी मांगे रखने का हक है, लेकिन हर एक चीज का तरीका होता है और मैं झारखंड के स्टूडेंट के इस तरीके से इंप्रेस हुई हूं।

    झारखंड में चल रहा आंदोलन

    झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन शुरू हुआ है जो कि अब निर्णायक मोड़ पर है। राजधानी रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम पिछले 13 दिनों से युवाओं के संघर्ष का केंद्र बना हुआ है।

    शुरुआत में कुछ दर्जन छात्रों से शुरू हुआ यह आंदोलन अब हजारों युवाओं का जनआंदोलन बन चुका है। पिछले दो दिनों में आंदोलन स्थल पर भीड़ दुगनी हो गई है। जल्द ही सरकार और छात्रों की बातचीत होगी।

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