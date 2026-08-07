'मैं इंप्रेस हुई...', झारखंड के आंदोलित छात्रों के समर्थन में आईं भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर

डिजिटल डेस्क, पटना। झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि सरकार को छात्रों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी शिकायतें सुननी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन है।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर दिख रहे वीडियो, भाषणों और पोस्ट से पता चलता है कि उनका व्यवहार काफी सराहनीय है। हमें भी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनकी बात सुनेगी।

अलीनगर विधानसभा से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि आगे इस प्रकार के विवाद न हों उसके लिए रूल बनने चाहिए, बढ़िया फैसला लेना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि आज डेमोक्रेसी के समय में हम सभी को बोलने का हक है, अपनी मांगे रखने का हक है, लेकिन हर एक चीज का तरीका होता है और मैं झारखंड के स्टूडेंट के इस तरीके से इंप्रेस हुई हूं।