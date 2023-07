Bihar: 'विजय सिंह की शहादत नहीं जाने देंगे बेकार', नीतीश सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे भाजपा नेता

BJP Dharna in Bihar पटना में लाठीचार्ज और भाजपा नेता की मौत को लेकर बिहार भाजपा राज्य सरकार को घेरेने में लगी है। इसी क्रम में शनिवार को पटना समेत सभी जिला मुख्यालय पर भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया। पटना में सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया है l जनता उन्हें नहीं छोड़ेगी।

BJP Dharna in Bihar: नीतीश सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे भाजपा नेता

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के बिहार विधानसभा मार्च के दौरान 13 जुलाई को पुलिस लाठीचार्ज में कार्यकर्ताओं के घायल होने और जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंंह की मौत पर बवाल जारी है। बीजेपी नेता शनिवार को प्रदेशव्यापी धरना दे रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि विजय सिंह की मौत पुलिस की लाठीचार्ज से हुई है। प्रदेश अध्‍यक्ष सम्राट चौधरी पार्टी राज्य कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हैं। महागठबंधन सरकार के खिलाफ भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा के साथ धरने पर भाजपा के नेता, पार्टी प्रदेश पदाधिकारी सांसद, विधायक, विधान पार्षदों और कार्यकर्ताओं के आने का क्रम जारी रहा। धरना को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि विजय सिंह की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे l नीतीश कुमार की सरकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया है l उन्होंने कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन सरकार को उखाड़ फेंके देगी l सत्ता के नशे में नीतीश कुमार सब कुछ भूल गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की शांतिपूर्ण मार्च पर जिस प्रकार से पुलिस ने अत्याचार किया है, यह सरकार के आचरण की झलक है। 'हत्यारी सरकार को जनता नहीं छोड़ेगी' वहीं, विधानमंडल के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि इस बर्बर और निरंकुश सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर प्रशासन ने जिस प्रकार से 13 जुलाई को सांसद, विधायक, पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का प्रयोग किया, यह अमानवीय कृत्य है l इस हत्यारी सरकार को बिहार की जनता नहीं छोड़ेगी l पटना महानगर भाजपा के अध्यक्ष अभिषेक चंद्रवंशी के नेतृत्व में आयोजित धरना में पूर्व मंत्री नितिन नवीन, विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी, अनिल शर्मा, संतोष सिंह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा और मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुंगटा मौजूद हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं।

