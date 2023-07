Bihar Politics News सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि मृतकों की संख्या छिपाने के लिए एफआईआर-पोस्टमाटर्म होने नहीं दिए गए। ऐसी स्थिति में जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार को अनुग्रह राशि देने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। पुलिस ने उन्हें डरा-धमका कर न प्राथमिकी दर्ज कराने दी और न शवों का पोस्टमार्टम कराया।

भाजपा के दबाव में जहरीली शराब से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा : सुशील मोदी

राज्य ब्यूरो, पटना: राज्यसभा सदस्य और पूर्व उप मुख्‍यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा के लगातार दबाव बनाने पर राज्य सरकार ने जहरीली शराब से मरने वाले 38 लोगों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय किया, जबकि ऐसे मामले में 500 से ज्यादा गरीबों की जान जा चुकी है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि जहरीली शराब से मरने वालों में 90 फीसद लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों के थे। पुलिस ने उन्हें डरा-धमका कर न प्राथमिकी दर्ज कराने दी और न शवों का पोस्टमार्टम कराया। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि मृतकों की संख्या छिपाने के लिए एफआईआर-पोस्टमाटर्म होने नहीं दिए गए। ऐसी स्थिति में जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार को अनुग्रह राशि देने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। चार लाख लोगों को दी जाए माफी इसी के साथ सुशील मोदी ने मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की कि शराबबंदी कानून के तहत जो चार लाख से ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं, उन्हें वापस लेकर एक बार सबको आम माफी दी जानी चाहिए। मोदी ने कहा कि आम माफी की घोषणा से हजारों लोगों की रिहाई होगी और अदालतों पर मुकदमे का बोझ काफी कम होगा। उन्होंने कहा कि 2016 के पूर्ण मद्यनिषेध कानून में अब तक इतने संशोधन हो चुके हैं कि यह सिर्फ कागज पर रह गया है।

