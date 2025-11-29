पटना में भाजपा का 'विजय अभिनंदन' समारोह, 243 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साफा पहनाकर किया सम्मानित

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के उपरांत शनिवार को राज्य भर के बीएलए -1 ( भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं) का जुटान शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुआ।

भाजपा चुनाव प्रबंधन विभाग के बैनर तले अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को साफा पहनाने के साथ ही अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन कर रही है।

बीएलए-1 द्वारा दिए गए सुझाव

सम्मान समारोह के दौरान, बीएलए-1 द्वारा दिए गए सुझावों को भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए रणनीति का हिस्सा बनाया जाएगा। राजधानी पटना के सभी मुख्य स्थानों पर भी उक्त कार्यक्रम के संबंध में पोस्टर लगाए गए हैं।