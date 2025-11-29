पटना में भाजपा का 'विजय अभिनंदन' समारोह, 243 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साफा पहनाकर किया सम्मानित
पटना में भाजपा ने 'विजय अभिनंदन' समारोह आयोजित किया, जिसमें 243 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। इस समारोह का उद्देश्य पार्टी की सफलता में योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना था।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के उपरांत शनिवार को राज्य भर के बीएलए -1 ( भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं) का जुटान शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुआ।
भाजपा चुनाव प्रबंधन विभाग के बैनर तले अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को साफा पहनाने के साथ ही अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन कर रही है।
बीएलए-1 द्वारा दिए गए सुझाव
सम्मान समारोह के दौरान, बीएलए-1 द्वारा दिए गए सुझावों को भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए रणनीति का हिस्सा बनाया जाएगा। राजधानी पटना के सभी मुख्य स्थानों पर भी उक्त कार्यक्रम के संबंध में पोस्टर लगाए गए हैं।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा, स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडेय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, संगठन महामंत्री भीखुभाई दलसानिया समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
विदित हो कि भाजपा चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक राधिका रमण के प्रस्ताव पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उक्त कार्यक्रम के आयोजन की सहमति दी थी। कार्यक्रम का संचालन कुमार सचिन कर रहे हैं।
