जागरण संवाददाता, पटना:बिहार की राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के ढाका से काठमांडू जा रहे विमान की आपात लैंडिंग कराई गई है। बता दें कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस कारण आपात लैंडिंग पटना में कराई गई। विमान में सवार सभी 77 यात्री सुरक्षित हैं।

Biman Bangladesh's flight 371 from Dhaka To Kathmandu diverted to Patna, Bihar due to a technical problem. It landed at Patna safely at 12:00 IST. 77 people onboard. All passengers safe: DGCA (Directorate General of Civil Aviation)