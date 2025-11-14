Language
    Bikram Vidhan Sabha Chunav Result: बिक्रम सीट पर कांग्रेस दोबारा इतिहास दोहराएगा या लिखी जाएगी नई कहानी?

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:29 AM (IST)

    Bikram Vidhan Sabha Chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव में बिक्रम सीट पर वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। 2020 में कांग्रेस ने यह सीट जीती थी, लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प है। पटना जिले की इस सीट पर 2020 में कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरव विधायक बने थे, जो अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से अनिल कुमार इतिहास दोहराने की उम्मीद कर रहे हैं।  

    बिक्रम सीट पर दोबारा इतिहास दोहराएगी कांग्रेस?

    डिजिटल डेस्क, बिहार (बिक्रम)। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जल्दी शुरू होने वाली है। इस बार बिहार के बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच जंग रोचक है। साल 2020 में कांग्रेस के उम्मीदवार ने यहां बाजी मारी थी, लेकिन इस बार इस सीट पर नई कहानी लिखी जाने क उम्मीदें हैं।

    दरअसल, बिक्रम विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये जिला पटना लगता है। ये पाटलीपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। साल 1957 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस की मनोरमा देवी विधायक बनीं थी। फिर साल 2020 में यहां से कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरव लगातार दूसरी बार विधायक बने थे। इस बार बीजेपी से सिद्धार्थ सौरव मैदान में है और कांग्रेस से अनिल कुमार कांग्रेस की ओर से दोबारा इतिहास दोहराने का सपना देख रहे हैं।  