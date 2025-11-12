भोजपुर में अनियंत्रित ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की मौत, शव के साथ आरा-छपरा फोरलेन जाम

संवाद सूत्र, आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले के बबुरा थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा आरा-छपरा फोरलेन पर स्थित कोल्हरामपुर पेट्रोल पंप के समीप हुआ, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया।

मृतक की पहचान 40 वर्षीय राजबीर ठाकुर, निवासी कोल्हरामपुर गांव, पिता पतिराम ठाकुर के रूप में हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक तेज रफ्तार में छपरा की दिशा से आ रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे से गुजर रहे बाइक सवार को उसने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि राजबीर ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई।

दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने मौके पर ही सड़क जाम कर आरा-छपरा फोरलेन पर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर आगजनी भी की, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

घटना की जानकारी मिलते ही बबुरा थाना पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की।

पुलिस अधिकारियों ने लोगों को शांत कराने और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की अपील की, लेकिन आक्रोशित लोग मुआवजा और ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।

सूत्रों के अनुसार, दुर्घटना के तुरंत बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

अधिकारियों का कहना है कि हाल के दिनों में इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है।

फिलहाल सड़क जाम के कारण परिचालन पूरी तरह बाधित है। पुलिस प्रशासन ग्रामीणों से बातचीत कर जाम हटाने का प्रयास कर रहा है।

मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।