बिहटा में दिसंबर से घर-घर पहुंचेगी पीएनजी, पाइपलाइन पहुंचते ही एलपीजी कनेक्शन करना होगा सरेंडर
बिहटा में दिसंबर से घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए पाइपलाइन बिहटा चौक तक पहुंच चुकी है।
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जागरण संवाददाता, पटना। बिहटा इलाके के लोगों को जल्द ही पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा मिलने वाली है। दिसंबर से बिहटा क्षेत्र में घर-घर पीएनजी कनेक्शन देने की तैयारी है। पीएनजी पाइपलाइन विस्तार के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से एनओसी मिलने के बाद काम तेजी से चल रहा है। अब बिहटा चौक तक पीएनजी की पाइपलाइन पहुंच चुकी है। अब यहां से आगे पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा।
गेल के महाप्रबंधक एके सिन्हा ने बताया कि बिहटा चौक से आगे सिकंदरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र तक पाइपलाइन पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। सिकंदरपुर में गेल की ओर से गैस डिस्पैच सेंटर बनाया जाएगा। इसके बाद आसपास के आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी की आपूर्ति शुरू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र को पीएनजी के साथ-साथ सीएनजी से भी जोड़ने की तैयारी है। पाइपलाइन विस्तार और आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार करने में करीब पांच से छह महीने का समय लग सकता है। इसके बाद घरों के साथ औद्योगिक इकाइयों को भी पाइप्ड गैस की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
सुरक्षित और सुविधाजनक होगा ईंधन
बिहटा क्षेत्र में पीएनजी की सुविधा मिलने से घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर की बुकिंग और आपूर्ति की परेशानी से राहत मिलेगी। पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक सीधे गैस की आपूर्ति होगी।
वहीं औद्योगिक इकाइयों को भी लगातार गैस आपूर्ति का विकल्प मिलेगा। गेल की योजना बिहटा के बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क को विस्तार देने की है।
फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में अगले महीने से मिलेंगे कनेक्शन
फतुहा औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को अगले महीने से पीएनजी कनेक्शन मिलने की शुरुआत होगी। पाइपलाइन नेटवर्क तैयार होने के बाद औद्योगिक इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे क्षेत्र की फैक्ट्रियों और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पाइप्ड गैस की सुविधा मिल सकेगी।
पाइपलाइन पहुंची तो एलपीजी कनेक्शन करना होगा सरेंडर
केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। निर्देश का पालन नहीं करने पर संबंधित एलपीजी कनेक्शन को निलंबित किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद अपना एलपीजी कनेक्शन निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरेंडर करना होगा।
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