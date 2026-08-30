रवि शंकर, बिहटा। बालू के अवैध खनन और रंगदारी वसूली के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर शनिवार देर रात हथियारबंद बालू माफियाओं ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

घटना बिहटा थाना क्षेत्र के परेव घाट स्थित सोन नदी में हुई। अपराधियों ने कार्बाइन और पिस्टल जैसे अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस पर सीधे गोलियां चलाईं।

जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों ओर से करीब 62 राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ के दौरान सब इंस्पेक्टर राजू कुमार सिंह की बांह में गोली लग गई। बिहटा थानाध्यक्ष अमित कुमार समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

अपराध‍ियों के साथ पुलिस की हुई मारपीट जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस अपराधियों की नाव तक पहुंच गई, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस की कार्रवाई देख कई अपराधी सोन नदी में कूदकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए।

हालांकि पुलिस ने मौके से कुख्यात बालू माफिया अनीश कुमार और पीयूष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से अनीश कुमार भी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। नाव से कार्बाइन, राइफल और पिस्टल समेत हथियार बरामद पुलिस ने अपराधियों की नाव की तलाशी ली तो वहां से एक कार्बाइन, एक राइफल, दो पिस्टल, एक देसी कट्टा और दर्जनों जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कार्बाइन जैसे अत्याधुनिक हथियार की बरामदगी से पुलिस को आशंका है कि अवैध बालू खनन और रंगदारी में शामिल अपराधी संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। गिरफ्तार अनीश कुमार मनेर थाना क्षेत्र के टाटा कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार वह एके-47 रखने, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत आठ आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। दूसरा गिरफ्तार आरोपित पीयूष कुमार आरा के कोईलवर का रहने वाला बताया गया है।