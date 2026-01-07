Bihar's Water Conservation: जल संरक्षण में बिहार की नई पहचान, चेक डैम और जल संचयन बने देश के लिए मॉडल

जागरण संवाददाता, पटना। कभी जल संकट और सूखते जलस्रोतों के लिए पहचाना जाने वाला बिहार आज जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के लिए प्रेरणा बनता जा रहा है। बीते छह वर्षों में राज्य ने जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐसे ठोस कदम उठाए हैं, जिनकी चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। राज्य में 1.40 लाख से अधिक जल संचय संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया गया है, जबकि 73 हजार से ज्यादा नए जलस्रोतों का निर्माण कर जल सुरक्षा की मजबूत नींव रखी गई है।

जल-जीवन-हरियाली दिवस के अवसर पर गर्दनीबाग स्थित बापू टॉवर सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रकृति ही जीवन का मूल आधार है। यदि प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगी, तो मानव जीवन की कल्पना भी अधूरी रह जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि तीज-त्योहार, जन्मदिन और अन्य खास अवसरों पर पौधारोपण को अनिवार्य आदत बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित पर्यावरण मिल सके।

मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए बिहार ने सामूहिक संकल्प का रास्ता चुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाकर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में विचार-विमर्श हुआ, जिसके बाद जल-जीवन-हरियाली मिशन पर सर्वसम्मति बनी।

इसी क्रम में राज्य में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ, जिसमें एक करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लेकर दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू हुए जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत तालाब, कुआं, आहर, पईन और पोखरों के संरक्षण, जीर्णोद्धार और नव निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया। अब तक 13 हजार से अधिक चेक डैम, 14 हजार से ज्यादा सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं और 21 करोड़ पौधारोपण जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे किए जा चुके हैं। इन प्रयासों से भूगर्भ जलस्तर के रिचार्ज में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।