बिहार में परिवार नियोजन: पुरुष नसबंदी महज 0.2 प्रतिशत पर सिमटी, महिलाएं उठा रहीं बोझ

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में परिवार नियोजन को महिलाओं का दायित्व समझ लिया गया है, लिहाजा नसबंदी के मामलों में पुरुषों की भागीदारी मात्र 0.2 प्रतिशत पर ठिठकी हुई है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और राज्य स्वास्थ्य समिति के हालिया आंकड़े स्पष्ट कर रहे कि स्थायी गर्भनिरोधक उपायों (नसबंदी) को अपनाने में महिला और पुरुष भागीदारी के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पुरुषों की रूढ़ मानसिकता के कारण इस अंतर को पाटना सहज भी नहीं।

आश्चर्यजनक यह कि पुरुष नसबंदी के मामलों में पिछले 20 वर्षाें के दौरान गिरावट ही आई है। एनएफएचएस-6 इसे 0.2 प्रतिशत बता रहा, जो एनएफएचएस-3 के दौरान 0.6 प्रतिशत रहा था। एनएफएचएस-3 के आंकड़े 2005-06 में जुटाए गए थे, जबकि एनएफएचएस-6 के 2023-24 में। इस गिरावट के कारण तात्कालिक हो सकते हैं, लेकिन बिहार आज भी देश में सर्वाधिक प्रजनन-दर वाला राज्य बना हुआ है। बिहार की कुल प्रजनन-दर 2.9 है, जो राष्ट्रीय औसत 1.9 से काफी अधिक है। इसका एक कारण नसबंदी से पुरुषों की दूरी भी है। ऐसा तब जबकि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन राशि मिल रही। पुरुषों को 3,000 रुपये मिल रहे, जबकि महिलाओं के लिए यह 2,000 रुपये ही है।