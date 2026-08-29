बिहार में परिवार नियोजन: पुरुष नसबंदी महज 0.2 प्रतिशत पर सिमटी, महिलाएं उठा रहीं बोझ
बिहार में परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी मात्र 0.2% है, जिससे राज्य में परिवार नियोजन का बोझ महिलाओं पर पड़ रहा है।
HighLights
पुरुष नसबंदी में बिहार की भागीदारी मात्र 0.2%।
महिला नसबंदी की तुलना में पुरुष नसबंदी सरल, सुरक्षित।
रूढ़िवादी मानसिकता, भ्रांतियां पुरुषों की कम भागीदारी का कारण।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में परिवार नियोजन को महिलाओं का दायित्व समझ लिया गया है, लिहाजा नसबंदी के मामलों में पुरुषों की भागीदारी मात्र 0.2 प्रतिशत पर ठिठकी हुई है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और राज्य स्वास्थ्य समिति के हालिया आंकड़े स्पष्ट कर रहे कि स्थायी गर्भनिरोधक उपायों (नसबंदी) को अपनाने में महिला और पुरुष भागीदारी के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पुरुषों की रूढ़ मानसिकता के कारण इस अंतर को पाटना सहज भी नहीं।
आश्चर्यजनक यह कि पुरुष नसबंदी के मामलों में पिछले 20 वर्षाें के दौरान गिरावट ही आई है। एनएफएचएस-6 इसे 0.2 प्रतिशत बता रहा, जो एनएफएचएस-3 के दौरान 0.6 प्रतिशत रहा था।
एनएफएचएस-3 के आंकड़े 2005-06 में जुटाए गए थे, जबकि एनएफएचएस-6 के 2023-24 में। इस गिरावट के कारण तात्कालिक हो सकते हैं, लेकिन बिहार आज भी देश में सर्वाधिक प्रजनन-दर वाला राज्य बना हुआ है।
बिहार की कुल प्रजनन-दर 2.9 है, जो राष्ट्रीय औसत 1.9 से काफी अधिक है। इसका एक कारण नसबंदी से पुरुषों की दूरी भी है। ऐसा तब जबकि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन राशि मिल रही। पुरुषों को 3,000 रुपये मिल रहे, जबकि महिलाओं के लिए यह 2,000 रुपये ही है।
बहरहाल परिवार नियोजन में संतुलन और समानता लाने के लिए पुरुषों की भागीदारी बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इस उद्देश्य से 'दंपति संपर्क सप्ताह' और 'पुरुष नसबंदी पखवाड़ा' जैसी पहल हो रही।
हाल में आयोजित 20 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान भी कुल नसबंदी में पुरुषों का हिस्सा मात्र दो प्रतिशत ही रहा। हालांकि, कुछ जिलों (वैशाली-सिवान) में पुरुषों की भागीदारी में आंशिक सुधार भी देखा गया। इससे स्पष्ट है कि निरंतर की पहल से यह जड़ता कुछ हद तक टूट सकती है।
कई जिलों में एक भी मर्द नहीं आया आगे
विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में पूरे बिहार में नसबंदी अभियान चलाया गया। 14728 महिलाओं की तुलना में नसबंदी कराने वाले पुरुष मात्र 305 रहे।
ऐसे 52-52 पुरुषों के साथ वैशाली और सिवान संयुक्त रूप से सबसे आगे रहे। औरंगाबाद (27) तीसरे स्थान पर रहा। बेगूसराय और पटना (21-21) संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहे।
समस्तीपुर, अररिया, बांका, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में एक भी पुरुष ने नसबंदी नहीं कराई। मुंगेर, पूर्णिया, सुपौल, जमुई और शिवहर में मात्र एक-एक पुरुष आगे आए।
संशय है निर्मूल
चिकित्सकीय दृष्टिकोण से महिला नसबंदी (ट्यूबेक्टामी) की तुलना में पुरुष नसबंदी (वेसेक्टामी) अधिक सरल, सुरक्षित और बिना किसी चीरे या टांके वाली प्रक्रिया है।
पुरुषों की कम भागीदारी के कारण
1. शारीरिक कमजोरी का भ्रम
2. पितृसत्तात्मक मानदंड
3. सामाजिक उपहास का भय
4. परंपराओं की अंधभक्ति
5. काउंसिलिंग की कमी
NFHS सर्वेक्षण डेटा
|सर्वेक्षण
|महिला
|पुरुष
|एनएफएचएस-6
|37.6%
|0.2%
|एनएफएचएस-5
|34.8%
|0.1%
|एनएफएचएस-4
|20.7%
|0.0%
|एनएफएचएस-3
|23.8%
|0.6%
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