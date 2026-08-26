बिहार में ककोलत से गुणावां तक पर्यटन की नई राह, एक ही परिपथ में जुड़ेंगे जैन तीर्थ और सूर्य मंदिर
नवादा के ककोलत जलप्रपात से गुणावां जैन तीर्थ स्थल और सूर्य मंदिर को जोड़कर एक नया पर्यटन परिपथ विकसित किया जा रहा है। इससे जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटकों का ठहराव बढ़ेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
HighLights
ककोलत, जैन तीर्थ और सूर्य मंदिर जुड़ेंगे पर्यटन परिपथ से।
पर्यटकों का ठहराव बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर मिलेंगे।
इको-टूरिज्म से प्रकृति सुरक्षित रहेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी।
जागरण संवाददाता, पटना। नवादा जिले के ककोलत जलप्रपात आने वाले पर्यटकों को अब प्रकृति के साथ आस्था और विरासत का भी अनुभव मिलेगा। ककोलत से गुणावां स्थित जैन तीर्थ स्थल और आगे सूर्य मंदिर समेत अन्य प्रमुख स्थलों को एक पर्यटन परिपथ से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे जिले में पर्यटन को नया विस्तार मिलने की उम्मीद है।
ककोलत से आगे बढ़ेगा पर्यटकों का सफर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़कर समग्र इको-टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा।
ककोलत की पहाड़ियों और झरने से शुरू होने वाली यात्रा गुणावां के धार्मिक परिसर, सूर्य मंदिर और नारदीगंज समेत अन्य स्थलों तक पहुंच सकेगी। इससे पर्यटक सिर्फ जलप्रपात देखकर वापस नहीं लौटेंगे।
गर्मी में एक दिन में पहुंचे 19 हजार पर्यटक
ककोलत पहले से ही नवादा के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल है। गर्मी के मौसम में यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। वर्ष 2026 में गर्मी के दौरान एक दिन में करीब 19 हजार पर्यटकों के पहुंचने की जानकारी सामने आई थी। अप्रैल में भी प्रतिदिन करीब पांच हजार पर्यटकों के आने की रिपोर्ट रही।
प्रकृति के साथ आस्था के दर्शन
प्रस्तावित पर्यटन परिपथ में गुणावां का जैन तीर्थ स्थल, जल मंदिर और धार्मिक परिसर के साथ नारदीगंज के पास स्थित सूर्य मंदिर को भी शामिल किया जाएगा। इससे पर्यटकों को एक ही यात्रा में पहाड़, जंगल, झरना और धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत देखने का अवसर मिलेगा।
ज्यादा दिन रुकेंगे पर्यटक, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
कई पर्यटन स्थलों को एक साथ जोड़ने से पर्यटकों के ठहराव की अवधि बढ़ने की उम्मीद है। इसका सीधा लाभ स्थानीय बाजार, होटल, परिवहन और पर्यटन आधारित कारोबार को मिल सकता है। साथ ही स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।
सुविधाएं बढ़ेंगी, प्रकृति भी रहेगी सुरक्षित
पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता, पेयजल, पहुंच पथ, पार्किंग, बैठने की व्यवस्था और सूचना-साइनेज जैसी सुविधाएं बेहतर करने पर जोर रहेगा।
इको-टूरिज्म में पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियंत्रण और कचरा प्रबंधन के जरिए पर्यटन विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने का प्रयास होगा।