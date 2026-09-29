बिहार में आसान होगा उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण, राजस्व विभाग ने जन विश्वास अधिनियम में किया संशोधन

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जन विश्वास (प्रविधान संशोधन) अधिनियम 2026 में जमीन से जुड़े प्रविधान में मामूली संशोधन किया है।

इसके तहत अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तेज होगी।

जन विश्वास अधिनियम का उद्देश्य उन पुराने कानूनों में बदलाव है, जिनके कारण व्यवयसायिक और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं।

इस अधिनियम के लागू होने के बाद कारोबार एवं उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो गई है। विधानसभा में 26 फरवरी को यह संशोधन विधेयक तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पेश किया था।