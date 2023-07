Patna: राज्य का सबसे बड़ा वीडियो वॉल बनकर तैयार, किसी भी आपदा के बारे में मिलेगी पल-पल की जानकारी

Bihar News बिहार में किसी भी तरह की आपदा की पल-पल की जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार का सबसे बड़ा वीडियो वॉल तैयार किया है। पटेल भवन स्थित आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यालय के निचले हिस्से में इसे लगाया गया है। फिलहाल यह ट्रायल में चल रहा। हफ्ते भर के भीतर इसके उद्घाटन की तैयारी है।

पटेल भवन स्थित आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यालय में लगा है वीडियो वॉल। जागरण

भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना: बिहार में किसी भी तरह की आपदा की पल-पल की जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार का सबसे बड़ा वीडियो वॉल तैयार किया है। पटेल भवन स्थित आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यालय के निचले हिस्से में इसे लगाया गया है। फिलहाल यह ट्रायल में चल रहा। हफ्ते भर के भीतर इसके उद्घाटन की तैयारी है। 50 एलसीडी टीवी को एक साथ जोड़कर बना है वीडियो वॉल आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष के समीप 50 एलसीडी टीवी को जोड़कर वीडियो वॉल तैयार किया गया है। इसकी खासियत यह है कि आप कोई एक वीडियो भी इस पर देख सकते हैं या फिर 50 एलसीडी पर अलग-अलग वीडियो को देख सकते हैं। जिले में आपदा की क्या स्थिति है इससे जुड़े वीडियो का यहां से एक्सेस संभव हो सकेगा। अगर कोई आम व्यक्ति अपने मोबाइल से आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष को व्हाट्सएप के माध्यम से कोई वीडियो भेजता है तो उसका भी एक्सेस यहां संभव हो सकेगा। 30 वर्क स्टेशन भी तैयार आपदा प्रबंधन विभाग के जिस बड़े हाल में वीडियो वॉल लगाया गया है, वहां 30 हाईटेक वर्क स्टेशन भी बनकर तैयार हैं। एक वर्क स्टेशन पर दो एलसीडी स्क्रीन अलग से हैं। एक पर बाहर से आने वाली सूचना डिस्प्ले होगी और दूसरे पर उस सूचना के आधार पर तैयार संवाद को देखा जा सकेगा। हर वर्क स्टेशन एक टोल फ्री नंबर से जुड़ा है। इस तरह काम करेगी वर्क स्टेशन वर्कस्टेशन पर लगाए गए टोल फ्री नंबर पर कहीं से भी लोग फोन कर सकेंगे। उनसे मिली सूचना तुरंत जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक भेजी जाएगी। वर्क स्टेशन द्वारा भेजी गई सूचना पर किस तरह का रिस्पांस मिला, इसकी जानकारी भी उपलब्ध होगी। वर्क स्टेशन के ऊपर वाले हिस्से में अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहां से वे वीडियो वॉल के माध्यम से मानीटरिंग कर सकेंगे। एसडीआरएफ की महिला जवान संभालेंगी वर्क स्टेशन 24 गुणा 7 मोड में चलने वाले वर्क स्टेशन की कमान स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) की महिला जवान संभालेंगी। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विभाग ने बेल्ट्रान के माध्यम से कुछ आइटी इंजीनियरों को भी इस काम के लिए लिया है।

Edited By: Mohit Tripathi