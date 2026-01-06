Bihar 10 Mega Projects: सड़क, पुल, अस्पताल और ऊर्जा... 2026 तक पटना–गया–डोभी फोर लेन समेत 10 प्रोजेक्ट बदल देंगे बिहार की तस्वीर
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार वर्ष 2026 तक विकास की एक नई इबारत लिखने की तैयारी में है। सड़क, पुल, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा और शहरी आधारभूत ढांचे से जुड़े 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट राज्य की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर को पूरी तरह बदलने वाले हैं। ये परियोजनाएं न सिर्फ कनेक्टिविटी और सुविधाओं को बेहतर करेंगी, बल्कि रोजगार, निवेश और पर्यटन को भी नई गति देंगी। आइए जानते हैं इन 10 प्रमुख परियोजनाओं के बारे में विस्तार से...
1. पटना–गया–डोभी फोर लेन हाईवे यह परियोजना पटना से गया और डोभी को चार लेन सड़क से जोड़ेगी। इससे बोधगया जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल तक पहुंच आसान होगी। समय की बचत के साथ-साथ व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
2. कच्ची दरगाह–बिदुपुर छह लेन पुल गंगा नदी पर बन रहा यह छह लेन पुल पटना की ट्रैफिक समस्या को काफी हद तक कम करेगा। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क मजबूत होगा और राजधानी से हाजीपुर, वैशाली की दूरी और समय दोनों घटेंगे।
3. लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना 400 बेड की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह अस्पताल गंभीर रोगों के इलाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे मरीजों को इलाज के लिए बाहर के राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा।
4. कजरा सौर ऊर्जा परियोजना (पहला चरण) स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह सौर परियोजना अहम है। इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा और बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा।
5. नए मेडिकल कॉलेज (मधुबनी और भोजपुर) इन मेडिकल कॉलेजों के खुलने से चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और युवाओं को मेडिकल शिक्षा के अवसर मिलेंगे।
6. कमला बैराज और आरओबी परियोजना (जयनगर) इस परियोजना से सिंचाई व्यवस्था सुधरेगी और रेलवे ओवरब्रिज बनने से आवागमन सुगम होगा। किसानों और आम लोगों दोनों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
7. आमस–दरभंगा एक्सप्रेसवे यह बिहार का पहला एक्सेस-कंट्रोल हाईवे होगा। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच तेज, सुरक्षित और निर्बाध यात्रा संभव होगी, जिससे औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
8. बख्तियारपुर–ताजपुर पुल यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क को और बेहतर बनाएगा। व्यापारिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।
9. गया–बिहारशरीफ फोर लेन सड़क इस सड़क परियोजना से महत्वपूर्ण शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी। धार्मिक, शैक्षणिक और औद्योगिक गतिविधियों को इससे लाभ मिलेगा।
10. शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएंपटना सहित अन्य शहरों में सीवरेज, सड़क, जलापूर्ति और स्मार्ट सिटी से जुड़ी परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। इससे शहरी जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा।
कुल मिलाकर, ये 10 मेगा प्रोजेक्ट बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। 2026 तक इनके पूरा होने से राज्य में न सिर्फ आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बिहार देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा दिखाई देगा।
