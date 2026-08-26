बिहार में नौ आर्द्रभूमियों को मिलेगा संरक्षण, छोटे जलनिकायों की भी होगी पहचान; रामसर स्थलों पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में तालाब, झील, चौर और अन्य जल क्षेत्रों के संरक्षण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बड़ी आर्द्रभूमियों के साथ छोटे जलनिकायों के प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। भोजपुर, सारण, कटिहार, बेगूसराय और मोतिहारी की नौ आर्द्रभूमियों को अधिसूचित कर संरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।

नौ आर्द्रभूमियों को मिलेगा संरक्षण बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की पंचम बैठक में नौ आर्द्रभूमियों को आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम, 2017 के तहत अधिसूचित करने के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इनमें गोकुल जलाशय, बड़काताल, दाह पुरैना चौर, डुमरी बुजुर्ग चौर और दिधी चौर समेत अन्य जल क्षेत्र शामिल हैं।

रामसर स्थलों पर बनेगी लघु फिल्म बैठक में राज्य के सभी रामसर स्थलों पर 10 से 15 मिनट की लघु वृत्तचित्र फिल्में बनाने का भी फैसला लिया गया। फिल्मों में इन स्थलों की जैव विविधता, पर्यावरणीय महत्व और स्थानीय विशेषताओं को दिखाया जाएगा।

गोकुल जलाशय से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी भोजपुर के गोकुल जलाशय से जुड़े बक्सर जिले में जनेश्वर मिश्रा पुल के पहुंच पथ निर्माण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। प्राधिकरण ने उच्चतम बाढ़ स्तर रेखा से 50 मीटर के दायरे में निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजने की अनुशंसा मंजूर की।

छोटे जलनिकायों की भी होगी पहचान बैठक में 2.25 हेक्टेयर से छोटे जलनिकायों की पहचान करने पर सहमति बनी। इसका उद्देश्य छोटे जल क्षेत्रों के संरक्षण और बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करना है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 19 अगस्त 2025 के आदेश के बाद उठाया जा रहा है।