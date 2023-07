Bihar Weather: पश्चिमी चंपारण व बांका में मेघ गर्जन की चेतावनी, पटना समेत दक्षिणी भागों में मौसम रहेगा शुष्क

Bihar Weather बिहार में 23 से 25 जुलाई के दौरान उत्तरी भागों में वज्रपात व मेघ गर्जन की संभावना है। हालांकि पटना समेत दक्षिणी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मुजफ्फरपुर में गर्मी और उमस से परेशान चल रहे जिले के लोगों को राहत पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। भागलपुर में आसमान में बादल छाये रहेंगे ।

