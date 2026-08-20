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Bihar Weather Update: बिहार में मौसम विभाग का नया अपडेट, सभी जिलों में बारिश की चेतावनी

By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 07:29 AM (IST)

Bihar Weather News: अगले 24 घंटों के दौरान सभी जिलों में बादल छाए रहने के साथ छिटपुट वर्षा और मेघ गर्जन की संभावना है। मौसम विभाग ने अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है।

एआई जनरेटेड फोटो

एआई जनरेटेड फोटो

HighLights

  1. बिहार के सभी जिलों में बारिश और मेघ गर्जन के आसार।

  2. अररिया, पूर्वी चंपारण सहित चार जिलों में भारी बारिश चेतावनी।

  3. अगले 24 घंटे में तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा।

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के सभी भागों में बादल छाए रहने के साथ कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा हवा की रफ्तार बने रहने की संभावना है।

बादलों की आवाजाही और छिटपुट वर्षा के साथ उमस का प्रभाव बना रहेगा। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। पटना के खुसरूपुर में 18.4 मिमी एवं नालंदा के हिलसा में 78.6 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को पटना सहित 19 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस एवं 35.4 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आसार हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ फिरोजपुर, करनाल, हरदोई, उत्तरी झारखंड और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बिहार और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रहा है। इन मौसमी प्रभावों के कारण प्रदेश के अलग-अलग भागों में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी।

शुक्रवार को अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण एवं किशनगंज में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 24 अगस्त तक प्रदेश के अलग-अलग भागों में मानसून के प्रभाव से वर्षा की स्थिति बनी रहेगी।

प्रमुख स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा

गया के डुमरिया में 73.0 मिमी, औरंगाबाद के रफीगंज में 60.4 मिमी, मदनपुर में 60.4 मिमी, भभुआ के भगवानपुर में 41.4 मिमी, औरंगाबाद के देव में 38.4 मिमी, कुटुंबा में 38.4 मिमी, भभुआ के मोहनिया में 35.8 मिमी, बक्सर के चौगाई में 29.8 मिमी, किशनगंज के तैयबपुर में 28.0 मिमी, भभुआ के चांद में 27.4 मिमी, गया के डोभी में 26.6 मिमी, बक्सर के राजपुर में 24.6 मिमी, मधेपुरा के मुरलीगंज में 23.2 मिमी बारिश दर्ज की गई।

औरंगाबाद के नवीनगर में 22.6 मिमी, भभुआ के रामगढ़ में 22.2 मिमी, रोहतास के इंद्रपुरी में 20.8 मिमी, सुपौल के बसुआ में 20.6 मिमी, भभुआ के अधवारा में 18.6 मिमी, गया के आमस में 18.0 मिमी, बक्सर के ब्रह्मपुर में 18.2 मिमी, अरवल में 17.8 मिमी, पूर्णिया के कस्बा में 17.4 मिमी, रोहतास के डेहरी में 16.4 मिमी, गया के बाराचट्टी में 16.2 मिमी, भभुआ के रामपुर में 16.2 मिमी, दरभंगा के हायाघाट में 16.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान 

तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
शहर अधिकतम न्यूनतम
पटना 32.9 26.8
गया 30.8 25.1
भागलपुर 33.2 26.1
मुजफ्फरपुर 32.2 27.0