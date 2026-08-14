Bihar Weather Update: पटना समेत 17 जिलों में बारिश का अलर्ट, उमस बढ़ाएगी परेशानी
बिहार में मानसून कमजोर होने से भारी वर्षा में कमी आई है, लेकिन पटना सहित 18 जिलों में अगले 24 घंटे में मेघ गर्जन और छिटपुट वर्षा के साथ उमस बनी रहेगी। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में मानसून का प्रभाव कमजोर होने के साथ भारी वर्षा में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी सहित 18 जिलों में मेघ गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा के साथ उमस का प्रभाव बना रहेगा। कई स्थानों पर हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ फिरोजपुर, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, डेहरी और तटीय पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास कम दबाव का क्षेत्र होकर गुजर रही है। इनके प्रभाव से 17 अगस्त को बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली एवं पश्चिम चंपारण में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
गुरुवार को इन इलाकों में वर्षा
गुरुवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ छिटपुट वर्षा से मौसम उमस भरा बना रहा। राजधानी के अलग-अलग भागों में 2.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश के भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, मोतिहारी, शेखपुरा, वैशाली, जीरादेई में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई।
बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। राजधानी के दानापुर में 3.2 मिमी एवं 41 मिमी मधुबनी के झंझारपुर में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।
गुरुवार को कैमूर, वैशाली, मुजफ्फरपुर को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस एवं 38.1 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। 37 किमी प्रतिघंटा लखीसराय में हवा की रफ्तार दर्ज की गई।
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किस जिले में कितनी बारिश
पूर्वी चंपारण के चटिया में 30.4 मिमी, मधुबनी के लखनपुर में 22 मिमी, वैशाली के भगवानपुर में 21.2 मिमी, वैशाली के चेहराकला में 14.2 मिमी, रोहतास के सासाराम में 14.2 मिमी, मुंगेर के तारापुर में 13.8 मिमी, रोहतास के डेहरी में 12.8 मिमी, अररिया के नरपतगंज में 12.8 मिमी, गया के गुरारू में 12.4 मिमी, कटिहार के बरसोई में 11.2 मिमी, रोहतास के कोचस में 10.4 मिमी, किशनगंज के गलगलिया में 10 मिमी, पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में 8.4 मिमी, मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में 8.2 मिमी, रोहतास के नौहट्टा में 6.8 मिमी, औरंगाबाद के देव में 6.4 मिमी, औरंगाबाद के रफीगंज में 6.4 मिमी, लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 4.2 मिमी, मधुबनी के सौलीघाट में 4.2 मिमी, औरंगाबाद के नवीनगर में 4.2 मिमी, गया के परैया में 3.2 मिमी, छपरा में 3.2 मिमी, भागलपुर के नाथनगर में 2.8 मिमी, कटिहार के कदवा में 2.8 मिमी, मुजफ्फरपुर के मुसहरी में 2.4 मिमी, औरंगाबाद के कुटुंबा में 2.2 मिमी, आैरंगाबाद के दाउदनगर में 2.2 मिमी एवं मुजफ्फरपुर के मैरवा में 2.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
प्रमुख शहरों का तापमान
|शहर
|अधिकतम
|न्यूनतम
|पटना
|36.3
|29.4
|गया
|35.0
|27.8
|भागलपुर
|35.2
|29.1
|मुजफ्फरपुर
|35.0
|30.2