बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, कल से बदलेगा मौसम का मिजाज; IMD ने जारी किया अपडेट

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में मॉनसून की विदाई के बीच मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की गई है।

पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में बेगूसराय (तेघड़ा 120 मिमी) और मधुबनी (बेनीपट्टी 131.2 मिमी) जिलों में एक-दो स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा समस्तीपुर और सीतामढ़ी के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.2°C मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में और सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.4°C भबुआ (कैमूर) में दर्ज किया गया। वहीं, पटना जिले में 59 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार राज्य के उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व हिस्सों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।