Bihar Weather Update: 21 अगस्त को बिहार में बरसेंगे बदरा, 18 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट 

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के मौसम का तेवर बदला नजर आ रहा है। बादलों की आवाजाही बने होने के साथ तापमान में वृद्धि होने से उमस का प्रभाव बना हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी भागों में बादल छाए रहने के साथ कई स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। 18 जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है।

गुरुवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ उमस की स्थिति बनी रहेगी। फारबिसगंज को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में 2.1 डिग्री वृद्धि के साथ 35.0 डिग्री सेल्सियस एवं 36.2 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई।

सुपौल के पिपरा में सर्वाधिक वर्षा 25.2 मिमी दर्ज की गई। राज्य के भोजपुर, पटना एवं वैशाली जिले में 39 किमी प्रतिघंटा हवा की रफ्तार दर्ज की गई। गुरुवार को प्रदेश के भागलपुर में 0.2 मिमी, भागलपुर के सबौर में 5.1मिमी, मुजफ्फरपुर में 0.8 मिमी, शेखपुरा में 0.5 मिमी एवं जहानाबाद में 1.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त को अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिले में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 22 अगस्त से 26 अगस्त के दौरान अलग-अलग भागों में भारी वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा मधुबनी के झंझारपुर में 20.4 मिमी, पूर्वी चंपारण के वनकटवा में 14.2 मिमी, औरंगाबाद के कुटुंबा में 14.2 मिमी, रोहतास के इंद्रपुरी में 13 मिमी, मधुबनी के माधेपुर में 12.2 मिमी, रोहतास के तिलौथू में 10.6 मिमी, मधुबनी के लखनपुर में 10.2 मिमी, वैशाली के भगवानपुर में 10.2 मिमी, औरंगाबाद के वारूण में 9.4 मिमी, कटिहार के मनीहारी में 9.2 मिमी, सुपौल के बीरपुर में 8.4 मिमी, गया के डुमरिया में 8.4 मिमी, भभुआ के अधवारा में 8.2 मिमी।

कटिहार के बरारी में 7.4 मिमी, समस्तीपुर के वारिसनगर में 7.2 मिमी, दरभंगा के कुशेश्वरनाथ में सात मिमी, सुपौल के त्रिवेणीगंज में 6.4 मिमी, पूर्वी चंपारण के ललबेगियाघाट में छह मिमी, समस्तीपुर के ताजपुर में छह मिमी, गया के इमामगंज में 5.4 मिमी, रोहतास में 5.2 मिमी, कटिहार के मानसी में 5.2 मिमी, समस्तीपुर के विभूतिपुर में 5.2 मिमी एवं मधुबनी के राजनगर में पांच मिमी दर्ज की गई।