Bihar Weather Update: मानसून की विदाई के बाद बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में मानसून की विदाई के साथ मौसम में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही और तेज धूप के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। पछुआ के कारण सुबह और रात्रि में हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा। दिन में धूप के कारण हल्की गर्मी का अहसास लोगों को होगा।

जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया एवं भागलपुर में छिटपुट वर्षा के आसार है। 17-18 अक्टूबर को उत्तर भागों के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान अधवारा में 37.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 14 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि गुरुवार को पटना सहित सभी जिलों का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। दिन में धूप और बादलों की आवाजाही के साथ मौसम का तेवर बदलता रहा। पटना सहित 14 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।