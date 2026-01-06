Weather Update: बिहार में अगले 5 दिन तक संभलकर रहें, ठंड और कोहरे को लेकर IMD का अपडेट

जागरण संवाददाता, पटना। भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के कारण राज्य में सर्द पछुआ हवा का प्रभाव बने होने के साथ कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। बिहार के अधिसंख्य जिलों में घना कोहरा का प्रभाव देखा जा रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले पांच दिनों तक कनकनी और कोहरे से राहत के आसार नहीं है। मंगलवार को पटना सहित बक्सर, भोजपुर, अरवल, नालंदा, जहानाबाद , बेगूसराय, शेखपुरा को छोड़ कर शेष भाग कोल्ड डे और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। पटना सहित अन्य भागों में पछुआ के कारण दिन-रात कनकनी का प्रभाव बना रहेगा।

सोमवार को राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान गयाजी में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, पटना का न्यूनतम तापमान 9.6 एवं अधिकतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 19.4 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।