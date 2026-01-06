Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Weather Update: बिहार में अगले 5 दिन तक संभलकर रहें, ठंड और कोहरे को लेकर IMD का अपडेट

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:47 AM (IST)

    बिहार में पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले पांच दिन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

     ठंड और घने कोहरे का प्रकोप। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के कारण राज्य में सर्द पछुआ हवा का प्रभाव बने होने के साथ कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। बिहार के अधिसंख्य जिलों में घना कोहरा का प्रभाव देखा जा रहा है।

    मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले पांच दिनों तक कनकनी और कोहरे से राहत के आसार नहीं है। मंगलवार को पटना सहित बक्सर, भोजपुर, अरवल, नालंदा, जहानाबाद , बेगूसराय, शेखपुरा को छोड़ कर शेष भाग कोल्ड डे और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। पटना सहित अन्य भागों में पछुआ के कारण दिन-रात कनकनी का प्रभाव बना रहेगा।

    सोमवार को राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान गयाजी में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, पटना का न्यूनतम तापमान 9.6 एवं अधिकतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 19.4 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

    सोमवार को पटना सहित अन्य स्थानों पर धूप निकलने के साथ लोगों को थोड़ी राहत मिली। शाम में कनकनी का प्रभाव बना रहा। पटना सहित 14 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

    सबसे कम दृश्यता सौ मीटर गयाजी में दर्ज किया गया। राजधानी में 1200 मीटर एवं भागलपुर में आठ सौ मीटर दृश्यता दर्ज हुई। राज्य का अधिकतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस से 19.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

    प्रमुख शहरों का तापमान