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Bihar Weather Update: बिहार में खत्म हुआ मानसून का दौर, 32% कम हुई बारिश; सुबह-रात हल्की ठंड के आसार

By Prabhat Ranjan Edited By: Nishant Bharti
Published: Thu, 01 Oct 2026 07:15 AM (IST)

दक्षिण-पश्चिम मानसून बिहार से विदाई की तैयारी में है, जिससे अगले दो-तीन दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और वर्षा की गतिविधियों पर विराम लगेगा।

बिहार का मौसम (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

बिहार का मौसम (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. दक्षिण-पश्चिम मानसून बिहार से विदाई की तैयारी में है।

  2. प्रदेश में सामान्य से 32 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज हुई।

  3. मौसम शुष्क रहेगा, सुबह-रात में हल्की ठंड महसूस होगी।

जागरण संवाददाता, पटना। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने बिहार से विदाई की तैयारी शुरू कर दी है। चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर और उदयपुर से मानसून की विदाई आरंभ हो गई है। अगले दो-तीन दिनों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ बिहार व झारखंड के कुछ हिस्सों से भी मानसून की विदाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। 

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, मानसून के लौटते ही प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों पर विराम लगने लगेगा और अगले दो-तीन दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। 

प्रदेश में सामान्य से 32 प्रतिशत कम वर्षा 

मौसम विभाग के अनुसार मानसून सीजन के दौरान एक जून से 30 सितंबर तक प्रदेश में सामान्य से 32 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान प्रदेश में 992.2 मिमी वर्षा होनी चाहिए थी जबकि 678.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वर्षा की गतिविधियां कम होने के कारण दिन में हल्की गर्मी एवं सुबह और रात में हल्की ठंड के आसार हैं। 

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के चार जिलों में छिटपुट वर्षा होने के साथ पटना सहित शेष जिलों का मौसम शुष्क बना रहा। वैशाली में 2.5 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। जबकि शेखपुरा में एक मिमी, जहानाबाद में 0.5 मिमी एवं भभुआ के चैनपुर में 0.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

प्रमुख शहरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

शहर अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C)
पटना 32.0 26.2
गया 32.0 24.2
भागलपुर 32.8 25.3
मुजफ्फरपुर 31.4 26.1