Bihar Weather Update: 4 दिनों की झमाझम बारिश के बाद मानसून कमजोर, बिहार में अगले 48 घंटे तक कैसा रहेगा मौसम?

जागरण संवाददाता, पटना। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण राज्य में चौथे दिन में भी झमाझम वर्षा का सिलसिला जारी रहा। चार दिनों तक सक्रिय रहे मानसून ने बिहार के सूखे आंकड़े को कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन यह ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के Bihar Weather Forecast के अनुसार, रविवार से वर्षा की गतिविधियां कमजोर पड़ेगी और अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में चार से छह डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी सहित प्रदेश के सभी भागों में बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर हल्की और छिटपुट वर्षा की संभावना है। हालांकि, उत्तर पश्चिम भागों के पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज एवं सारण में मेघ गर्जन के साथ झमाझम वर्षा के आसार है। राजधानी सहित 14 जिलों में हल्की वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। मधुबनी में सबसे ज्यादा बारिश शनिवार को दिन भर बादलों और तेज हवा का असर रहा। पटना में दोपहर बाद झमाझम वर्षा हुई। राजधानी में 11.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मधुबनी के झंझारपुर में 68.8 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस एवं पूर्णिया में 33.2 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। 48 घंटे की बादल संग झमाझम वर्षा के कारण मानसून सीजन के दौरान वर्षा की कमी 36 से घटकर 32 प्रतिशत कम दर्ज की गई। भोजपुर में 68 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चली।