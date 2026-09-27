Bihar Weather Update: 4 दिनों की झमाझम बारिश के बाद मानसून कमजोर, बिहार में अगले 48 घंटे तक कैसा रहेगा मौसम?
Bihar Weather News: बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण बिहार में चार दिनों तक झमाझम वर्षा हुई, जिससे ...और पढ़ें
HighLights
बंगाल की खाड़ी सिस्टम से बिहार में चार दिन झमाझम वर्षा।
रविवार से मानसून कमजोर, अगले दो दिन तापमान में वृद्धि।
उत्तर-पश्चिमी बिहार में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा के आसार।
जागरण संवाददाता, पटना। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण राज्य में चौथे दिन में भी झमाझम वर्षा का सिलसिला जारी रहा। चार दिनों तक सक्रिय रहे मानसून ने बिहार के सूखे आंकड़े को कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन यह ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के Bihar Weather Forecast के अनुसार, रविवार से वर्षा की गतिविधियां कमजोर पड़ेगी और अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में चार से छह डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है।
अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी सहित प्रदेश के सभी भागों में बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर हल्की और छिटपुट वर्षा की संभावना है।
हालांकि, उत्तर पश्चिम भागों के पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज एवं सारण में मेघ गर्जन के साथ झमाझम वर्षा के आसार है। राजधानी सहित 14 जिलों में हल्की वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है।
मधुबनी में सबसे ज्यादा बारिश
शनिवार को दिन भर बादलों और तेज हवा का असर रहा। पटना में दोपहर बाद झमाझम वर्षा हुई। राजधानी में 11.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मधुबनी के झंझारपुर में 68.8 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।
पटना का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस एवं पूर्णिया में 33.2 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। 48 घंटे की बादल संग झमाझम वर्षा के कारण मानसून सीजन के दौरान वर्षा की कमी 36 से घटकर 32 प्रतिशत कम दर्ज की गई। भोजपुर में 68 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चली।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश होते हुए दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर उत्तर पश्चिम दिशा में निम्न दबाव के क्षेत्र में बढ़ने के आसार हैं।
अगले 12 घंटों में यह कमजोर होगा और सुस्पष्ट निम्न दबाव के रूप में बदल जाएगा। इसके कारण प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी के आसार है।
इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा
|स्थान
|वर्षा (मिमी)
|खगड़िया के परबत्ता
|68.8
|लखीसराय के सूर्यगढ़ा
|58.2
|खगड़िया
|46.0
|बेगूसराय के मटियानी
|42.8
|मुंगेर के तारापुर
|42.8
|बांका के चंदन
|41.6
|खगड़िया के बालतारा
|39.4
|भागलपुर के नाथनगर
|38.6
|मुंगेर के हवेली खरगपुर
|37.4
|भभुआ के अधवारा
|34.4
|मुंगेर
|32.5
|बेगूसराय
|32.4
|खगड़िया के मानसी
|32.2
|गया के गुरूआ
|32.2
|खगड़िया के गोगरी
|31.0
|वैशाली के लालगंज
|30.0
|भभुआ के भगवानपुर
|28.6
|पूर्वी चंपारण के रक्सौल
|28.4
|बांका के शंभूगंज
|28.0
|भागलपुर के बीहपुर
|27.2
|समस्तीपुर के रोसड़ा
|25.1
|पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर
|25.0
|मधेपुरा के चौसा
|24.6
|बेगूसराय के साहेबपुर कनाल
|24.4
|पूर्वी चंपारण के अहिरवालिया
|24.2
|मधुबनी के खुटौना
|24.2
|लखीसराय के बरहिया
|23.6
प्रमुख शहरों का तापमान
|शहर
|अधिकतम
|न्यूनतम
|पटना
|27.7
|25.2
|गया
|31.0
|24.0
|भागलपुर
|31.8
|24.8
|मुजफ्फरपुर
|26.0
|25.0
(तापमान डिग्री सेल्सियस में)
शनिवार को प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति
|शहर
|वर्षा (मिमी में)
|पटना
|11.8
|गया
|6.8
|भागलपुर
|34.5
|भागलपुर (सबौर)
|35.1
|पूर्णिया
|5.2
|वाल्मीकि नगर
|25.0
|मुजफ्फरपुर
|11.8
|छपरा
|7.2
|दरभंगा
|4.0
|सुपौल
|9.5
|फारबिसगंज
|4.0
|डेहरी
|12.0
|मोतिहारी
|4.4
|मधेपुरा
|14.0
|राजगीर
|7.0
|अरवल
|3.5
|मुंगेर
|21.0
|जहानाबाद
|0.5
(वर्षा मिमी में)