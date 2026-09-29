Bihar Weather Update: बिहार में कमजोर पड़ा मानसून, झमाझम बारिश से राहत; 2-3 दिनों में बढ़ेगा तापमान
बिहार में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं, जिससे भारी वर्षा में कमी आई है। अगले 2-3 दिनों में ...और पढ़ें
HighLights
प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं, वर्षा में कमी।
अगले दो-तीन दिनों में अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी।
मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा, उत्तरी भागों में बूंदाबांदी।
जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर होने के साथ भारी वर्षा में कमी आने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ने के साथ झमाझम वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के साथ प्रदेश के तापमान में वृद्धि होगी। मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा।
अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहने के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं। दो से तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है।
प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा
बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। मधुबनी के झंझारपुर में 52.4 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। मधेपुरा में 48 किमी प्रतिघंटा हवा की रफ्तार दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।
छह जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट
सोमवार को पटना सहित छह जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस एवं 36.4 डिग्री सेल्सियस भभुआ का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार से झारखंड और ओडिशा होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैला उत्तर दक्षिण ट्रफ कमजोर पड़ने से अगले तीन से चार दिनों के दौरान मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।
प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति
मधुबनी के खजौली में 34.4 मिमी, सुपौल के राघोपुर में 23.4 मिमी, मधुबनी के लखनौर में 20.4 मिमी, भागलपुर के पीरपाती में 16.4 मिमी, सुपौल के किशनपुर में 14.2 मिमी, मधुबनी के लदनिया में 13.2 मिमी, पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में 12.5 मिमी दर्ज की गई।
सुपौल के बीरपुर में 11.4 मिमी, कटिहार में 10 मिमी , मधुबनी के झंझारपुर में 8.6 मिमी, सुपौल के मरौना में 5.2 मिमी, मधेपुरा के गुलपारा में 4.4 मिमी, मधुबनी के लौकाही में 4.2 मिमी, खगड़िया के बेलदौर में 2.8 मिमी दर्ज की गई।
सीतामढ़ी के सुरसंड में 2.8 मिमी, मधेपुरा के चौसा में 2.6 मिमी, सीतामढ़ी के डुमरा में 2.4 मिमी, मधेपुरा के बिहारीगंज में 2.4 मिमी, अरवल में 2.4 मिमी, सीतामढ़ी के बथनाहा में 2.2 मिमी एवं रोहतास में 2.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
प्रमुख शहरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
|शहर
|अधिकतम
|न्यूनतम
|पटना
|31.7
|25.9
|गया
|32.2
|24.4
|भागलपुर
|32.5
|25.2
|मुजफ्फरपुर
|29.8
|24.7