Bihar Weather Update: बिहार में सावन में भी कमजोर पड़ा मानसून, 3 दिनों बाद भारी बारिश की संभावना

जागरण संवाददाता, पटना। सावन में झमाझम वर्षा की उम्मीद लगाए लोगों को इस बार मानसून के बदलते मिजाज का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ अपेक्षाकृत वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा के बीच लंबे अंतराल बनने से उमस का प्रभाव बढ़ा हुआ है। वहीं, किसानों की चिंता बढ़ने लगी है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, मानसून का प्रभाव कमजोर होने से भारी वर्षा में कमी आई है। हालांकि, तीन दिनों बाद मौसम का तेवर बदलने के साथ कुछ भागों में भारी वर्षा के आसार हैं। 18 जिलों में जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी सहित प्रदेश के 18 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा के आसार हैं। तीन से चार दिनों के दौरान तापमान में विशेष बदलाव की संभावना है।

मंगलवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की लुकाछिपी बने होने के साथ तापमान सामान्य से अधिक रहा। इसके कारण लोगों को दोपहर तीखी धूप का प्रभाव देखने को मिला। भागलपुर को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना के अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पटना के अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ पटना का अधिकतम तापमान एवं 37.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सुपौल में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई।

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भभुआ कुदरा में 33.6 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ बीकानेर, मध्यप्रदेश से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसके कारण प्रदेश के कई भागों में भारी वर्षा में कमी देखने को मिल रही है।