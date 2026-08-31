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Bihar Weather Update: गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, बिहार के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी 

By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Mon, 31 Aug 2026 07:43 AM (IST)

मौसम विभाग ने बिहार के छह जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, साथ ही ...और पढ़ें

एआई जनरेटेड फोटो

एआई जनरेटेड फोटो

HighLights

  1. छह जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी।

  2. पटना सहित 14 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि।

  3. राज्यभर में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा की संभावना।

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में मौसम का तेवर बदला हुआ है। बादलों की आवाजाही के साथ उमस का प्रभाव बना हुआ है। पटना सहित 14 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित ज्यादातर भागों में छिटपुट वर्षा के साथ कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

राज्य के छह जिलों के औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, रोहतास, गया एवं नवादा जिले में भारी व अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

प्रदेश के सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर 30-40 प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

औरंगाबाद में सबसे अधिक बारिश

बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों वर्षा दर्ज की गई। पटना के पालीगंज में 54 मिमी एवं औरंगाबाद के ओबरा में 82.8 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।

रविवार को पटना सहित 14 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस 36.7 डिग्री सेल्सियस के साथ दरभंगा में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

वर्षा के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ अमृतसर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, गोरखपुर, पटना, बांकुरा से होते हुए कम दबाव का क्षेत्र केंद्र से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक होकर गुजर रही है।

वहीं, एक ट्रफ उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तटों पर बने कम दबाव का क्षेत्र झारखंड और बिहार होते हुए उत्तरप्रदेश तक फैली हुई है।

इन सभी के संयुक्त प्रभाव से राजधानी सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ वर्षा के आसार है। रविवार को गया, भागलपुर, सबौर, सुपौल, फारबिसगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मधेपुरा, राजगीर, मुंगेर, जहानाबाद में छिटपुट वर्षा से उमस का प्रभाव बना रहा।

प्रमुख शहरों में दर्ज हुई वर्षा

सुपौल के बीरपुर में 82 मिमी, समस्तीपुर के हसनपुर में 70 मिमी , औरंगाबाद के कुटुंबा में 68.6 मिमी, सिवान के बंसतपुर में 67.6 मिमी, सिवान के जीरादेई में 63.2 मिमी, खगड़िया के परबत्ता में 62.4 मिमी, बक्सर में 57.4 मिमी, कटिहार के कुरसेला में 57 मिमी, खगड़िया में 50.4 मिमी, कटिहार में 50.2 मिमी, औरंगाबाद के देव में 48.2 मिमी, पूर्णिया के रूपौली में 48 मिमी, खगड़िया के बालतारा में 47.2 मिमी, भोजपुर के संदेश में 45.6 मिमी, जमुई के चकाई में 41.6 मिमी, मधेपुरा के पुरैनी में 41.6 मिमी, सुपौल के निर्मली में 41.2 मिमी, सिवान के मैरवा में 39.4 मिमी, खगड़िया के बेलदौर में 38.6 मिमी, पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में 38.4 मिमी, गया के डुमरिया में 38.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

बिहार तापमान विवरण

(तापमान डिग्री सेल्सियस °C में)
शहर अधिकतम न्यूनतम
पटना 35.6 27.2
गया 33.7 25.8
भागलपुर 34.6 26.4
मुजफ्फरपुर 32.2 27.6