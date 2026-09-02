Bihar Weather Update: बिहार के गया, जमुई और नवादा में भारी बारिश की चेतावनी; पटना समेत 20 जिलों में गिरा पारा

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में उत्तरी भागों की तुलना में दक्षिणी भागों में सामान्य व सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। वहीं , तापमान भी माह में सामान्य से अधिक रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने सितंबर में मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने से उमस का प्रभाव बना रहेगा।

राज्य का अधिकतम तापमान 30-33 डिग्री सेल्सियस के बीच एवं न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी भागों में बादल छाए रहने के साथ कई स्थानों पर रुक-रुककर वर्षा होने के आसार है।

मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की चेतावनी तीन जिलों के गया, जमुई और नवादा में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। कई स्थानों पर हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहने के आसार है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई।

औरंगाबाद के रफीगंज में 110.8 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। मंगलवार को पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में रुक-रुककर वर्षा होने से पटना सहित 20 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 31.4 डिग्री सेल्सियस एवं 34.9 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मंगलवार को पटना सहित विभिन्न जिलों में वर्षा की स्थिति बनी रही। पटना में 24.0 मिमी, गया में 5.8 मिमी, भागलपुर में 16.8 मिमी, छपरा में 18.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों में दर्ज हुई वर्षा रोहतास के अखोरी गोला में 103.8 मिमी, नवादा के रजौली में 94.8 मिमी, भभुआ के अधवारा में 86.2 मिमी, गया में 83 मिमी, रोहतास के नौहट्टा में 82.6 मिमी, राजपुर में 80 मिमी, औरंगाबाद के ओबरा में 78.6 मिमी दर्ज की गई।

पटना के पालीगंज में 74.2 मिमी, औरंगाबाद के दाउदनगर में 71.4 मिमी, भोजपुर के चरपोखरी में 71.2 मिमी, औरंगाबाद के मदनपुर में 70.4 मिमी, भोजपुर के संदेश में 68.6 मिमी, नवादा के हिसुआ में 68.2 मिमी, भोजपुर के अगियांव में 67.4 मिमी, शेखपुरा के घाट कुसुंबा में 67.2 मिमी दर्ज की गई।

गया के वजीरगंज में 66.8 मिमी, गया के बांके बाजार में 66.4 मिमी, मुंगेर के संग्रामपुर में 65.2 मिमी, लखीसराय में 64.6 मिमी, नवादा के कौआकोल में 64.2 मिमी, औरंगाबाद के बारूण में 64 मिमी, भोजपुर के सहर में 63.2 मिमी, औरंगाबाद के गोह में 62.4 मिमी, बक्सर के राजपुर में 62.2 मिमी, लखीसराय के बरहिया में 61.4 मिमी, पूर्णिया के भवानीपुर में 58.4 मिमी एवं नवादा के नरहट में 55.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।